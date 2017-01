Dopo ben 22 anni ci ritroviamo tra le mani il nuovo disco di Gene Gnocchi and the Getton Boys. Come dite? Sì è vero, sulla (pessima) copertina dei Getton Boys non vi è traccia ma di fatto la mente musicale dietro il progetto è sempre Charlie Gnocchi, questa volta accompagnato anche dall’altro fratello Andy a dare manforte al fratello più famoso.

Il disco del 1992 non era privo di difetti ma era fresco e dannatamente piacevole con una serie di pezzi davvero divertenti.

Dopo il progetto semi-abortito di Mino e la Mine Vaganti con Mino Reitano, Charlie Gnocchi decise di tornare a far combutta con l’indomabile Gene nel 2005 sotto lo pseudonimo di Gnocchi Degenerati pubblicando il piacevole singolo estivo “Capalbio” accendendo false speranze di un possibile nuovo album. Oggi ci troviamo tra le mani questo CD uscito in sordina per l’Azzurra Music alla vigilia dei mondiali di calcio 2014. Prima considerazione: come oggetto è piuttosto sgradevole e di cattivo gusto. Gene Gnocchi con la parrucchetta afro in copertina non si può guardare, per tacere della grafica fatta da un bambino alle elementari.

Chi se ne frega, direte voi. Purtroppo la cattive vibrazioni della confezione diventano una triste conferma all’ascolto di queste venti tracce di una bruttezza rara.

Gene pare divertirsi parecchio, noi decisamente meno. Gli elementi sono rimasti immutati oggi come ieri (un rock elementare, brani intorno ai due minuti e testi che guardano alla quotidianità con sarcasmo e comicità), ma è come se qualcuno vi offrisse i vostri biscotti preferiti senza dirvi che sono scaduti da 20 anni.

Il problema è semplice: le canzoni non fanno ridere e non si fanno ricordare. Anzi a dire il vero una roba come “Bangladesh, mi fanno le mesh / Bangladesh, mi vendono il pesc’…” non è roba per stomaci deboli, così come “Hanno Rapito il Tuo Volpino” con gli odiosi cani campionati in sottofondo che alzano l’asticella dell’insopportabilità a livelli pericolosamente alti. Onestamente a parte la discreta “Pezzone” non c’è davvero un brano da salvare, ma se volessimo davvero sforzarci “Con il Mutuo da Pagare”, “I Miei Parenti di Bergamo”, “Le Vicine di Condominio” e “Sali Sulla Mia Moto” restano almeno sulla superficie di questo liquame sonoro.

Con il cuore spezzato non posso che dire: disco pessimo. Purtroppo inutile fare tanti giri di parole. Fatico davvero a credere che in tre non siano riusciti a partorire nulla di meglio di “Ba Ba Balotelli”. Ora mi riascolto per l’ennesima volta “Antonella Pasqualotto Novenovesetteotto” perché alla fine a Gene e Charlie non posso voler male.

Tracklist:

01. Ba Ba Balotelli

02. Con il Mutuo da Pagare

03. Pensione

04. Nonna Bisturi

05. Vai a Scrocco!

06. I Miei Parenti di Bergamo

07. Bangladesh

08. I Tuoi Discorsi

09. Il Mulo

10. Le Vicine di Condominio

11. Making Love On The Beach

12. Che Schifo…

13. Complications

14. Hanno Rapito il Tuo Volpino

15. Sali Sulla Mia Moto

16. Pezzone

17. Il Mago Silvan

18. Un Kilo di Veleno

19. Rustichella

20. Tribute Bonus Track