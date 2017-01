Gazosa – www.mipiacitu (2001 – singolo)

I Gazosa sono un gruppo musicale creato, assemblato e prodotto da Caterina Caselli formato da Jessica Morlacchi (voce e basso, classe 1987), Vincenzo Siani (batteria, classe 1986), Federico Paciotti (chitarra, classe 1987 e allievo del “funambolico” Richard Benson) e Valentina Paciotti (tastiere, classe 1985) entrambi figli di Giorgio Paciotti, chitarrista che ha collaborato con Claudio Simonetti. Il gruppo, già attivo dal 1998 come Zeta Beta (probabilmente suonavano all’asilo visto che all’epoca i vari membri del gruppo avevano circa 10 anni), pubblica nel 2000 il disco di debutto intitolato “Gazosa” formato da una serie indegna di cover a casaccio.

L’anno successivo grazie alla tentacolare madrina partecipano giovanissimi al Festival di Sanremo vincendo nella categoria Nuove Proposte con il brano da adolescente sfigato “Stai Con Me (Forever)”. Ecco quindi che con lo scoccare dell’estate arriva in tutte le radio, ma soprattutto in televisione “www.mipiacitu”, brano frizzante come un Calippo Fizz che accompagna lo spot televisivo Omnitel-Vodafone, che come mucillagine catodica infesta letteralmente le reti nazionali.

Per la legge dei grandi numeri i dati di vendita non tardano ad arrivare lanciandoli nella top 5 dei singoli più venduti ed il tormentone estivo è bello e confezionato, poco importa che sia una melodia banale anche per lo Zecchino d’Oro. In un’intervista di Alfredo D’Agnese (Il Venerdì di Repubblica), Federico Paciotti spiega: “Con Caterina Caselli stavamo cercando una canzone adatta al linguaggio di noi adolescenti (mi pare di aver già sentito queste parole da qualche parte ndr), quando è arrivato il brano giusto abbiamo persino creato un sito ad hoc, poi è arrivata la proposta della Omnitel”.

Se per il mai parco di minchiate Mario Luzzatto Fegiz l’eterogeneità della musica degli spot televisivi mostra una rassicurante varietà stilistica (da “Il Corriere della Sera”: “significa infatti che non si è verificata fra gli autori e gli artisti una corsa al manierismo creativo “formato spot”, come viceversa è avvenuto – e avviene – per chi vuol partecipare al Festival di Sanremo, allo Zecchino d’Oro o al prossimo disco di Mina”) per molti critici il successo della canzone rappresenta la consacrazione del potere della pubblicità televisiva da anni più abile della radio nel creare successi da classifica.

“E’ una canzone allegra, molto dance.

Noi facciamo rock, ma d’estate è noioso, va bene per l’inverno.

Quando c’è il sole la gente vuole ballare e divertirsi”.

(Federico Paciotti, Gazosa)