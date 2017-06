Questa “Wojtyla Disco Dance” è davvero l’inno dimenticato di tutti i papa boys sparsi sul globo, la perfetta colonna sonora per qualsiasi festa da oratorio che si rispetti, o come diceva il caro vecchio Rag. Fantozzi dei tempi d’oro: una cagata pazzesca.

Evidentemente il giovane Papa polacco deve aver impressionato a tal punto Freddy The Flying Dutchman (aka Federico l’Olandese Volante), DJ famosissimo in quegli anni delle radio libere, che assieme a un ensamble chiamato The Sistina Band ci regala un capolavoro di kitch-trash-disco dance, che all’epoca divenne un vero tormentone.

Su una classica base disco del periodo, il buon Olandesone Volante tesse le sue lodi alla venuta del nuovo pontefice con versi mirabili: “He’s nice, he’s the man / The new Pope in the Vatican… / But from Poland comes the man, / the new Pope in the Vatican”.

Il risultato è talmente brutto da provocare assuefazione, così inconsapevolmente vi troverete a canticchiarne il ritornello nei momenti meno opportuni.

Peccato che Giovanni Paolo II non lo abbia interpellato quando ha deciso di pubblicare l’abominevole “Abbà Pater”, sicuramente sarebbe stato almeno più divertente.

Ora apriamo il libro dei canti a pagina 6 e cantiamo tutti insieme: “Wojtyla, Wojtyla, Wojtyla disco dance / Wojtyla,Wojtyla, Wojtyla disco funk”.

Wojtyla Disco Dance

Wojtyla, Wojtyla, Wojtyla disco dance

Wojtyla,Wojtyla, Wojtyla disco funk

Looking out for the light

after such long black night

He’s nice, he’s the man

The new Pope in the Vatican…

But from Poland comes the man,

the new Pope in the Vatican.

Wojtyla, Wojtyla, Wojtyla disco dance

Wojtyla,Wojtyla, Wojtyla disco funk

If you go to the discoteque,

should Wojtyla stay awake

swing around in polka dance,

up and down it’s romance

Since they know he’s the man

the new Pope in the Vatican.

Wojtyla, Wojtyla, Wojtyla disco dance

Wojtyla,Wojtyla, Wojtyla disco funk