Non ci sono parole per descrivere la bellezza di un classico del cinema come il primo capitolo della saga di Trinità, per me uno dei migliori spaghetti western di sempre, geniale in tutti i suoi aspetti: sceneggiatura, regia, profilo dei personaggi, scelta del cast e non ultima la colonna sonora, affidata a Franco Micalizzi che aveva alle spalle qualche esperienza come autore di musiche per film, ma con “Lo Chiamavano Trinità…” ottenne il suo primo e più grande successo riuscendo a scrivere una soundtrack che si adattava perfettamente alle avventure di Trinità e Bambino tra western e commedia.

Immortale il tema portante del film, quel famigerato “Trinity” (scritto insieme ad un certo L. Scott), introdotto dal famosissimo fischio, che ci accoglie appena parte la pellicola di E.B. Clucher (Enzo Barboni) e che viene cantata da un certo Annibale; oltre al tema principale sono indimenticabili “Di Fronte ai Killers” e la spettacolare “Mescal, Ladrone Messicano”.

In una rispampa su CD sono stati incluse anche numerose versioni alternative e outtake mai utilizzate nel film che non aggiungo molto a parte un paio di episodi come “In Due Contro Tutti (alternate version 2)” che sembra la versione rovesciata dell’originale o “Mescal, Ladrone Messicano (alternate version)” che è solo una versione rallentata e meno fracassona; tra le musiche non utilizzate spicca la piacevole “Trinity in Love” cantata da Edda Dell’Orso, in tutto e per tutto una orgasmo song, che francamente sarebbe apparsa fuori contesto nella pellicola.

Un ringraziamento particolare a budterence.tk per le preziose informazioni, sullo stesso sito potete trovare anche la ricetta per provare ad assaggiare i “fagioli alla Bud Spencer” (li ho provati e sono semplicemente deliziosi).

Tracklist:

01. Trinity – Titoli *

02. Un Cowboy e Due Ragazze

03. Di Fronte ai Killers

04. Con la Stella di Vicesceriffo

05. In Due Contro Tutti

06. C’é un Tempo per Vivere

07. Mescal, Ladrone Messicano

08. A Cavallo Lungo il Fiume

09. Lazy Cowboy

10. C’é un Tempo per Vincere

11. Sempre in Guardia

12. A Mollo Nella Tinozza

13. Trinity – Sequenza Finale *

Bonus Tracks (presenti solo nell’edizione integrale)

14. Trinity – Titoli (film version)

15. Sempre in Guardia (alternate version)

16. A Cavallo Lungo il Fiume (alternate version)

17. Mescal, Ladrone Messicano (alternate version)

18. Con la Stella di Vicesceriffo (alternate version)

19. In Due Contro Tutti (alternate version)

20. A Cavallo Lungo il Fiume

21. In Due Contro Tutti (alternate version 2)

22. C’é un Tempo per Vivere (alternate version)

The Rejected Score

23. Trinity’s Valley

24. Trinity’s Valley 2

25. Trinity’s Valley 3

26. Trinity in Love **

27. Trinity in Lounge

28. Trinity in Lounge 2

29. Trinity in Lounge 3

* canta Annibale con i Cantori Moderni di Alessandroni

** canta Edda Dell’Orso