C’è davvero parecchia confusione in questa “Napoli”, canzone di Franco Califano del 1994.

Il cantautore romano è, da che mondo è mondo, l’emblema di quella Roma gagliarda, un po’ sbruffona, un po’ cafona forse, ma simpatica. E in quali panni si potrebbe mai calare il nostro Califfo? Ma certo! In quelli di un uomo che vive a Venezia. E che per di più sogna di trasferirsi a Napoli! Califano? Forse era a Venezia per girare un film con Tinto Brass… non c’è altra spiegazione.

Forse in preda ai postumi di una serata passata a inquartarsi di spritz il nostro, guardando la laguna di Venezia crede di vedere Napoli:

Guardo Venezia e vedo Napoli

sarà lo stesso mare malinconico

la cornice velata è quella

e la tela sbiadita come giù

Beh, in effetti come non confonderle… Ma sì, alla fine tutti i posti di mare si assomigliano, no?

Ma le parole successive non lasciano adito a dubbio alcuno: il protagonista del brano ha mangiato fegato alla veneziana avariato:

Gondoliere ti prego

accompagnami a Napoli

una gondola giuro

non corre pericoli

se si arriva dal mare

laggiù ti rispettano

dal mare si

Vivo a Venezia e penso a Napoli

più tempo passa e più è così

il mio pensare è un’abitudine

come un male che non mi passa mai

il pensiero consuma la strada per Napoli

e Venezia signora

mi offre i suoi vicoli

ma di più come può

qui non fanno miracoli

come a Napoli

a Napoli…

Grazie Venezia torno a Napoli

ma un pò di me lo lascio qui

e forse affiorano i miei limiti

sono un uomo che torna indietro

sono un uomo che vuol tornare giù

gondoliere verrà un pescatore da Napoli

la sua barca non è bella come una gondola

ma lui arriva dal mare

e tu allora rispettalo, è come te

a Napoli…

A quanto ammonterà la tariffa per andare in gondola da Venezia a Napoli? Non vogliamo saperlo. E se andassi con un canotto mi rispetterebbero lo stesso? Mah… Fatto sta che alla fine Venezia riesce a liberarsi del Califfo. La cittadinanza ringrazia. In cambio del cantante, la cittadina lagunare riceve un pescatore.

Nel frattempo, in un’altra cittadina di mare, questa canzone arrivava ultima nella classifica finale del festival musicale indigeno. Peccato, perché il Califfo aveva pure ancora un po’ di voce a quel tempo.

C’è solo un’ultima domanda: nel verso in cui Franco Califano si rivolge a Venezia dicendo che se ne va ma “un po’ di me lo lascio qui”, a che cosa si starà riferendo?