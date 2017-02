Molti conoscono il Maestro Franco Califano per la sua canzone più famosa, ovvero la splendida “Tutto il resto è noia” o per aver scritto “La musica è finita”, ma per che scrive il vero, il migliore e più spontaneo Califfo é quello dei monologhi accompagnati solo da un leggero pianoforte in sottofondo.

Se la formula potrebbe sembrare ripetitiva, mi spiace deludervi perché Franco Califano è un personaggio unico che ha coniato un proprio linguaggio a partire dala classica parlata romanesca oggi usata ed abusata da molti comici o presunti tali, creando pagine memorabili di grande musica e di intensa liricità.

“Avventura con un travestito” è senza timore di smentita uno dei sui capolavori e se non la pensate così potete tranquilamente smettere di leggere. Qui il cantautore-donnaiuolo dalla vita davvero spericolata mostra di avere anche un forte senso dell’umorismo, mostrandosi fallibile proprio nella sua masculinità, ovvero toccando erroneamente con mano lo stesso sesso. A nulla è valsa la sua esperienza di sciupafemmine, qui Franco Califano ci racconta in modo diretto e divertente di una delle sue tante conquiste che però si rivela essere una maschio in abiti femminili!

Un modo di mettersi a nudo e di non prendersi troppo sul serio. Cantautori di oggi imparate.

Avventura Con Un Travestito

In faccia era più liscio della cera

che barba s’era fatto quella sera

Aoh, era ‘na bomba … e infatti me so detto:

“nun so più io si nun la porto a letto”

Tutto sembrava! forchè ‘n travestito,

perciò come ‘no stronzo so ‘mboccato

credenno pure a tutte quelle scuse

quanno me disse “Caro No! C’ho le mie cose!”

Pè conquistarla io la rispettavo

“aspetto che guarisca”, me dicevo

“..a questa si’ che jela do ‘na botta”

“questa nun è la solita mignotta”

E m’atteggiavo a gran conquistatore!

“Questa la porterei pure all’ altare!”

così partii co’ ‘n pò de tenerezze

mai fatte ‘n vita mia tante carezze

co’ ‘n bacio ‘n bocca j’ho mozzato er fiato,

solo ar ricordo quanto ho vomitato

pensai “chissà se la rivedo ancora

nun farei mejo a fammela stasera?”

“E si” – me dissi, e intanto m’ eccitai

“mejo indisposta mo, che sana mai”

e ormai spasimavo dalla voja

me feci strappà pure la vestaja

nun ce vedevo, tanto ero partito

verso un traguardo fatto de peccato

Ma quano je ‘nfilai la mano sotto,

cò la violenza che c’ha solo ‘n matto,

restai de ghiaccio:

‘n mezzo a quelle cosce

la mano mia acchiappò dù cose mosce

Mai viste cosi’ grosse ‘n vita mia

dù palle come li mortacci sua

sopra la mano mia paralizzata

pè quella ‘nfame meta conquistata

Se tanto me dà tanto, pensai ar resto

e ritirai la mano presto presto

“amo scherzato” – dissi – “via quer pacco!”

“se no je dò dù carci e te lo stacco!”

me ritrovai sdraiato sul tappeto

tutto abbracciato ancora a quer cornuto

oltre alla rabbia d’esserme eccitato

ci avevo l’occhi der rincojonito

Bella figura feci con me stesso

roba da’nna’ in esilio dentro ar cesso

Se rivesti’ de corsa la signora!

guadannome cò l’occhi de paura!

e scappò via

Me vergognai parecchio!

E cominciai a fà li conti cò lo specchio

puntai lo sguardo e m’accusai “A Vincenzo!”

“nun sei ‘n conquistatore… sei ‘no stronzo!”

Speriamo che ‘sta cosa nun se sappia

tu e er travestito: pensa un pò che coppia!

Te venne ‘n mente pure er matrimonio!

Sai che piattini? “palle ar pinzimonio”!

le donne l’hai ‘nventate te, a sonato!

er primo travestito t’ha fregato

la donna tu, guardannoje ‘n molare

sapevi se ci aveva ‘n bel sedere

ancora a ‘ste stronzate sei legato?

scenni dar parco er pubblico è già uscito

nun c’è rimasto manco ‘n travestito

Te dise “Caro no, ci ho le mie cose”

e tu pensavi ar ciclo d’ ogni mese

invece le sue cose erano quelle

che volgarmente noi chiamiamo palle!

Tu vedi er sole e trovi la tempesta

a vorte è lunedi e te sembra festa

la vita è un dubbio tutto da scoprire

quelli sò maschi oppure sò signore?

Chi vò la verità deve toccare.

prego signori, venghino a toccare

prego signori, venghino a toccare

prego signori

venghino a toccare