3 Il volente o nolente

Il giorno dell’asta ogni fanta-allenatore sa che, bon gré mal gré, dovrà mettere da parte la passione calcistica e investire parte del suo budget in un giocatore che, pur se membro di una squadra avversaria o se profondamente odiato, è in grado di cambiare le sorti di un incontro e fargli aggiudicare un punteggio considerevolmente alto. Un tifoso interista conosce le potenzialità di Paulo Dybala o un napoletano quelle di Gonzalo Higuaín e per il bene del suo fanta-team deve essere pronto a sborsare fior di quattrini per assicurarseli.

Applicata al microcosmo sanremese, questa categoria è perfetta per quella categoria di cantanti amati da una parte di pubblico e odiati dall’altra: i prodotti dei talent show. Affidarsi ai servigi dei partecipanti di programmi come Amici o X-Factor avrebbe fatto la fortuna di molti fanta-allenatori, con quattro vittorie su cinque edizioni tra il 2009 e il 2013, più una buona serie di piazzamenti. Stesso discorso per gli artisti della Sugar Music: far parte della scuderia di Caterina Caselli equivale a ottime probabilità di successo da sempre sia tra i Big sia tra le Nuove Proposte. Un must che il buon fanta-allenatore non può ignorare, a discapito del tifo.