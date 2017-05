A Fabrizio Bracconieri è difficile volere male, quantomeno per quello che ci ha regalato nei panni di Carletto Staccioli in “College” e soprattutto di Bruno Sacchi nella famosissima serie “I Ragazzi della 3ª C”. Fondamentalmente tutti ruoli da caratterista e sì, diciamolo: faceva ridere perché era grasso.

Quello che ancora oggi non ci spieghiamo è che cosa ci faccia in televisione, se non raccogliere sassi da vecchi rompiballe. Questo deve aver facilitato non poco il passaggio dal circolo ricreativo delle reti Mediaset ai fornelli, culminando con l’uscita del suo libro “Le Ricette di Bracco” cui fa seguito, per qualche insano motivo, questo motivetto.

Se una volta era solo “miss patatina” Wilma De Angelis a osare uno spericolato crossover tra musica e ricette, oggi la cosa avviene con maggiore scioltezza e se dotati di un particolare culo si arriva anche a condurre il Festival di Sanremo.

Proprio il festival della canzone italiana ci ha regalato momenti davvero memorabili di vera e propria fusion sonora tra stomaco e orecchie; come dimenticare Antonella Clerici che, fortunatamente in fascia protetta, intonava “Le Tagliatelle di Nonna Pina” e soprattutto l’inno all’arte culinaria partenopea confezionato da Marisa Laurito, quel “Il Babà è una Cosa Seria” cui “La Pasta Asciutta” sembra proprio essere la risposta.

Musicalmente la possiamo collocare a metà strada tra la drammaticità di Alessandro Canino e la marcetta del circo, con un mirabolante testo da polluzione notturna:

Le penne all’arrabbiata mi danno l’energia

e poi l’amatriciana è un pieno di follia

con rigatoni, fettuccine e bucatini tu lo sai

senza pensieri il mondo in tasca sentirai.

La pastasciutta è l’alimento più completo che ci sia

Ti dà la forza di sorridere, ti porta l’allegria

La pastasciutta è la mia dieta e di migliori non ce n’è

Se vuoi star bene mangia ‘a pasta insieme a me

In realtà continuando ad ascoltare scopriamo che questa non è una canzone “de panza”, o sarebbe meglio dire “de stomaco”, ma una scientifica operazione per promuovere il simbolo dell’italianità tutta, alla faccia dei fast food e della cucina esotica, peccato che il testo sembra sia stato scritto seguendo le istruzioni del “Manuale di Nonna Papera”:

Non mangio cose strane, non pratico i fast food

e il ketchup con gli hamburger li lascio a Robin Hood

…

alla cucina esotica non dico sempre no

dicono che sia erotica e questo non lo so

so soltanto che mi sento Casanova e anche di più

quando divoro la mia pasta col ragù!

Ah! Dimenticavo la voce! Vi ho già detto che il nostro non solo non sa cantare (e non sarebbe certo il primo), ma è scandalosamente sfiatato; classico esempio di enfisema polmonare da sala d’incisione, con un’estensione vocale di circa mezza ottava.

Insomma come prima prova non c’è male, rimane la fatidica domanda: ma perché tutto questo?

Nel caso in cui “tutto questo” non dovesse bastarvi, sappiate che nel 2014 Bracconeri si candida alle elezioni europee con i Fratelli d’Italia (Alleanza Nazionale) e dal 2015 risulta essere praticante di Crossfit a livello agonistico.