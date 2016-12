Personalmente non ho mai compreso il motivo della fama di Fabio Testi, un attore che ha vissuto della rendita di giusto una manciata di film in cui faceva la parte del belloccio dalla dizione incerta e che negli anni recenti è riuscito a toccare il fondo più volte a partire dalla collaborazione con la paragnosta trangender Nicoletta Paciaroni, passando per la politica, candidandosi nel 2007 come sindaco di Verona e riuscendo ad ottenere un ammirevole 0,4% delle preferenze, per poi passare l’anno successivo al Popolo delle Libertà nel Mondo, regalandoci altri momenti memorabili con i suoi spot elettorali.

Oggi però vogliamo proporvi un’altra perla della sua fulgida carriera che ingiustamente pochi ricordano, un “meraviglioso” 45 giri intitolato “Palma De Majorca” uscito a metà anni ’80, vera icona della cheesy music più infima.

Il 7” dovrebbe essere utilizzato come breviario sulle cose da non fare nell’industria discografica; la copertina è un omaggio involontario alle produzioni turche di fine anni ’70 a partire dal font utilizzato per il nome, passando per lo sfondo rosa e finendo con il primo piano del nostro, truccatissimo e impreziosito da un bel paio di baffi da vero homo heroticus.

La canzone è poco più di una sigla televisiva, una easy listening estremamente artefatta e stucchevole, affogata da un romanticismo da libri Harmony: