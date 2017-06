Chi è Fabio, vi chiederete. Uno dei tanti italiani che hanno trovato fortuna all’estero diventando una star negli Stati Uniti, ma rimanendo pressoché sconosciuto in patria.

Fabio Lanzoni negli anni ’80, appena ventenne, attraversa l’oceano e si trasferisce nella Grande Mela dove grazie al suo fisico super palestrato e il suo look ribelle-tamarro-latin lover spezza il cuore di milioni di lettrici di fotoromanzi fantasy-soft erotico-romantici che spaziavano tra saghe vichinghe e avventure piratesche, tanto che il nostro nel 1989 diventa uomo copertina del videogioco Ironsword: Wizards & Warriors II.

Nel 1992 cerca di fare il grande salto nel mondo del cinema proponendosi come attore per film d’azione, ma quello che riesce a racimolare sono particine in L’Esorcista III e La Morte Ti Fa Bella; i suo massimi successi però saranno alcune comparsate in qualche episodio di Beautiful e soprattutto la serie Acapulco H.E.A.T. per tacere della pubblicità di una margarina spray divenuta famosissima in USA.

Nel 1993, probabilmente completamente disorientato sulla carriera artistica da intraprendere, incide un album o meglio ci presenta una selezione di brani che accompagnano la sua “ricetta per una serata perfetta”, un po’ come ha fatto anche Rocco Siffredi nella sua compilation.

Fabio però fa molto di meglio e con la sua voce profonda infarcisce la raccolta con preziosi aneddoti di come riesce a conquistare il gentil sesso, declamati su una base d’infima easy listening da sottofondo di sala d’attesa. Tutto questo strabordio kitsch viene poi enfatizzato da una pronuncia inglese degna di Little Italy, ma che fa arrapare le americane: “I waaahndor, weeel she kiss me like dat? Weeel I always be de hero awf her life?”, “Eeees straaange how I feel! Everything seems so unreal. There is no looking back once you get a lawwwve attack. When somebody loves somebody… desssporately!”.

Per chiudere in bellezza Fabio ci saluta, o meglio saluta le sue ascoltatrici, broccolando una “cccccciao bellissssima”, vero e proprio colpo basso al quale nessuna donna può resistere e al quale risponde in maniera istintiva cominciando a sfogliare il “meravigliso” booklet nel quale troneggiano i pettorali depilatissimi del nostro idolo.

L’album è una porcheria immonda e un totale flop, disprezzato anche dal suo autore e oggi merce rara per i collezionisti su eBay, ma di una cosa bisogna dare atto: con questo album Fabio è riscito a creare un perfetto disco da fotoromanzo.

Tracklist:

01. Fabio – About Romance

02. Billy Ocean – Suddenly

03. Fabio – On Inner Beauty

04. The Force MDs – Tender Love

05. Fabio – On Films

06. Dionne Warwick and Kashif – Reservations for Two

07. Fabio – On Tropical Islands

08. Hi-Five – Can’t Wait Another Minute

09. Fabio – When Somebody Loves Somebody

10. Fabio – On Humor

11. The Stylistics – Let’s Put It All Together

12. Fabio – On Surprises

13. The Fabio Backup Band: Maldive Sunset

14. Fabio: On Slow Dancing

15. The Fabio Backup Band – Songbird

16. Barry White – I Like You, You Like Me

17. Fabio – Ciao