Sotto il monicker Exchpoptrue (o Exch Pop True che dir si voglia) si nascondonde il DJ francese Christian Bouyjoy coadiuvato da Chloé Fabre e Radha Valli che in Italia potremmo considerare come i precursori de Il Deboscio: monotone basi dance, testi minimal-demenzial-metropolitani e voce sintetizzata o inespressiva.

Il loro brano più noto è il singolo di successo “Discoteca” che nel 2003/2004 impazzava soprattutto nei dancefloor tricolori grazie al “bellissimo” testo nella lingua di Dante, che sicuramente molti di voi ricorderanno non senza un certo disprezzo:

Lunedì sera, la discoteca

Martedì sera, la discoteca

Mercoledì che mal di testa,

ma sono andata alla discoteca

Giovedì sera, la discoteca

Venerdì sera non volevo andarci

ma Fabio è venuto a cercarmi e allora

sono andata, alla discoteca

Sabato sera, la discoteca

Domenica alla discoteca

L’album d’esordio fu pubblicato dopo un paio di anni e proseguendo sulle stesse coordinate sonore del primo singolo solo con delle basi maggiormente ricercate (non che i volesse poi molto) e una serie di canzonacce imperdonabili come come “Minizza” (talmente delirante che è quasi bella), “Morning After Pill”, “Afraid” o “Disco Raus” e tanta noia mista a sbadigli, tanto da farci rivalutare “Discoteca” come il loro opus creativo.

Tracklist:

01. Lost and Found

02. Morning After Pill

03. Ugly Pop

04. Afraid

05. Disco Raus

06. Brasil

07. Wonderfull Color Lies

08. Minizza

09. Looney Tunes

10. Discoteca (radio edit)

11. Life is a Bitch

12. Ducks Butter

13. Coeur de France

14. Sick Radical