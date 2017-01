Un messaggio universalmente allarmante emerge da questo brano: la Playstation fa malissimo. Rincoglionisce completamente, stermina i neuroni, sparge il sale su quel poco che rimane nella scatola cranica e tanti saluti.

Non si spiega altrimenti questo caduta in picchiata di un cantautore eccellente come Eugenio Finardi (autore di canzoni splendide come “Le Ragazze di Osaka”, “Diesel”, “Musica Ribelle”, solo per citarne alcune) che, con questa “Amami Lara”, non solo tocca il fondo ma lo trapassa in direzione del centro della terra.

Se vi state domandando il perché, è presto detto: la Lara del titolo è proprio Lara Croft, la tettonissima archeologa virtuale protagonista di Tomb Raider.

In questo brano, Finardi racconta il rapporto tra un uomo solo che in un mondo di “anoressici sentimentali” (cit.) ha l’illusione di trovare un po’ d’amore comandando l’eroina nel gioco. Il protagonista tribola assieme a lei nel superamento dei pericoli, le grida di stare attento, la prega di rivolgergli almeno uno sguardo. Che dire: un vero inno del sociopatico!

Lara lotta sola contro il mondo

Cerca di sentirlo meno finto

Lara vuole andare fino in fondo

Sola persa nel suo labirinto

Lei non sa che la so vedere

Lei non lo sa che le vorrei dire

Amami Lara

Amami ancora

Guardami dentro solo un momento

Fermati un poco esci dal gioco

Fatti aiutare non ricominciare

Dammi un minuto fammi salvare.

Credo nella forza dell’amore

Chiedo più rispetto ed attenzione

Ma negli occhi della gente

Leggo solo delusione

Quel che sento non vale niente

E’ solo un sogno, un’illusione.

Amami Lara

Amami ancora

Guardami dentro solo un momento

Fermati un poco esci dal gioco

Fatti aiutare non ricominciare

Dammi un minuto fammi salvare.

Soli nel tempo indifferente

A caccia di tutto ma non resta niente

Cambia la faccia degli ideali

Tutti anoressici sentimentali.

Lei non sa che la so vedere

Lei non lo sa che le vorrei dire

Amami Lara

Amami ancora

Guardami dentro solo un momento

Fermati un poco esci dal gioco

Fatti aiutare non ricominciare

Dammi un minuto fammi salvare.

Amami Lara

Giochiamo ancora.

A chi chiese come gli fosse venuta in mente l’idea di questa canzone, Finardi rispose di aver composto la musica mentre suo figlio giocava a Tomb Raider. Sì, adesso la colpa è del figlio…

Il pezzo si piazzò undicesimo su un totole di 14 canzoni in gara e venne inserito esclusivamente come bonus track nella riedizione dell’album del 1998 “Accadueo”.

Poco tempo fa ho avuto modo di vedere Finardi dal vivo e voglio rassicurare tutti sul fatto che “Amami Lara” non era in scaletta!

Barbara Ghiotti