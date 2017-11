Signore e signori il miracolo si é avverato: Erika Mannelli, oggi bella e simpatica trentenne, nel 2009 ha reinterpretato “L’elefante gay” in maniera molto casalinga accompagnata alla chitarra nientepopodimeno che dall’autore Gianni Greco.

Questi sono i momenti di grande televisione, che grazie al preziosissimo lavoro di Simone (aka Sblindo) possiamo goderci direttamente in streaming sul nostro computer.

Grazie a Gianni “il G.” per la segnalazione, grazie a Erika per le belle vibrazioni e grazie a ToscanaTV per avere reso questo servizio all’umanità.

PS: la canzone inizia inizia intorno ai 26 minuti dello streaming, ma vi consigliamo di non perdervi l’intervista che inizia intorno agli 11 minuti.

L’Elefante Gay

uaccadi uaccadu

unghie e smalto rosso

uaccadi uaccadu

zanne di lamè

uaccadi uaccadu

guarda com’è grosso

uaccadi uaccadu

sta arrivando

l’elefante gay con cinquanta nei

sparsi qua e la che arie che si da

le mutande blu a pois

ciglia finte in su si sa

non nasconde più la sua

vera identità

l’elefante gay non più lui ma lei

gli occhi dolci fa con ambiguità

il vizietto lui ce l’ha

con giudizio altrui ci fa

un gioiello per la sua

femminilità

elefante gay

elefante gay

elefante gay

che simpatico che sei

uaccadi uaccadu

unghie e smalto rosso

uaccadi uaccadu

zanne di lamè

uaccadi uaccadu

guarda com’è grosso

uaccadi uaccadu

sta arrivando

l’elefante gay ora è tutto ok

la virilità l’ha attaccata al tram

con le orecchie lui ci fa

deltaplani e poi si da

svolazzando a chi gli va

con avidità

elefante gay

elefante gay

elefante gay

che simpatico che sei

il vizietto lui ce l’ha

si distende sui lillà

se gli piaci poi ti fa

“bello vieni qua!”

elefante gay

elefante gay

elefante gay

che simpatico che sei

uaccadi uaccadu

unghie e smalto rosso

uaccadi uaccadu

zanne di lamè

uaccadi uaccadu

guarda com’è grosso

uaccadi uaccadu

l’elefante gay