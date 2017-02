“Tentami

Toccami con l’alito

Fammi un caldo in più

Dolce tu per tu

Rubami

Con le trecce allacciami

C’è più smania in noi

Che dall’onda in poi

Tienimi

Tra le mani e l’anima

Fammi un male tenero

Fantasiosa e Barbara”

Così inizia “Barbara” di Enzo Carella, un sensualissimo disco-funk che permise al cantante di arrivare secondo al Festival di Sanremo nel 1979. La canzone nasce dalla collaborazione tra Carella e Pasquale Panella, paroliere divenuto in seguito famoso per le collaborazioni con Lucio Battisti nel periodo post-Mogol.

Prodotto da Vincenzo Micocci (della IT), Carella inizia subito a collaborare con Panella per la produzione del primo album, uscito nel 1977, “Vocazione”. In un’intervista il cantante ricorda così l’incontro con il paroliere: “Il suo modo così particolare di scrivere mi ha subito conquistato ed ho accettato volentieri di averlo come collaboratore. Purtroppo eravamo tutti e due troppo avanti e la gente ci mise molto tempo prima di cominciare ad apprezzare le nostre canzoni”.

Il vero successo arriva nel 1979, anche grazie alla partecipazione a Sanremo, con la canzone “Barbara” e il buon album “Barbara e Altri Carella”, un 33 giri che permise al nostro di passare alla RCA. “Quella di Sanremo è stata per me un’esperienza indimenticabile. Arrivai sul palco dell’Ariston che ero poco più che un’esordiente e conquistai nientemeno che il secondo posto assoluto. Ricordo che la cosa che mi impressionò di più fu il grande nervosismo che serpeggiava dietro le quinte tra i cantanti, sembrava che si stessero giocando la vita. Io, in virtù del mio carattere giocoso e della fortuna di aver raccolto un sacco di voti dalla giuria popolare, riuscii a tenermi fuori dall’andazzo generale, conservando una certa allegria e leggerezza. La mia “Barbara” ebbe un discreto successo, infatti, piace ancora oggi, anzi, piace più oggi che allora. Sono molto orgoglioso di questo”.

Il testo della canzone, per quanto superficialmente comprensibile, racchiude dei doppi sensi e delle rime apparentemente casuali, che ne accentuano la componente poetica, tipica dello stile di Panella; chi conosce il paroliere per le collaborazioni con Battisti, sa bene quanto può diventare criptico il suo stile di scrittura.

“Ho freddo in mano

Ti tocco piano piano

Ho freddo al pianto

Mi faccio accanto accanto

Ho freddo al bacio

Ti bevo goccia a goccia

Ho freddo ancora

Il freddo m’innamora”

Nel 1981 esce l’ottimo “Sfinge”, il terzo lavoro del cantante romano, album che vanta la collaborazione alle musiche di Elio D’Anna (degli Osanna) che, combinata ai testi dell’immancabile Panella, gli farà ottenere un buon risultato di vendite.

Nonostante le vendite incoraggianti Carella si concede ben undici anni per la produzione del quarto album; da quel momento in poi non è più riuscito ad ottenere visibilità e le sue produzioni si sono fatte più dilatate nel tempo. Sono solo tre gli album compresi tra il 1992 e il 2007 più una raccolta di successi. “Vedete, i dischi si fanno per essere venduti, io, a parte la “Barbara” di Sanremo, non ho mai avuto questa fortuna perciò, dopo un po’ che era uscito ogni mio nuovo album, constatato che non era successo granché, quasi mi offendevo e pensavo: no, voi non mi meritate. Continuavo a suonare, perché la musica è la mia più grande passione, ma in privato, senza incidere niente, magari mi mettevo insieme a qualche amico musicista in una cantina e mi divertivo così”.

La notizia più recente che potrete trovare in rete su Carella è quella riguardante il suo arresto, nel 2011, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il cantante è stato processato per direttissima e subito rilasciato poiché incensurato.