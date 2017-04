Piccoli Rovazzi crescono. Poco importa se si tratta di Enrico Papi che potrebbe esserne tranquillamente il padre, l’importante è avere uno slogan che piaccia ai ragazzini dei social network e ripeterlo su una musica orrenda che però è quella “giusta” o cool o come cazzo si dice al giorno d’oggi. “Tutto molto interessante” (cit.) aggiungiamo noi.

Enrico Papi è sempre stato quel ragazzino ricco cresciuto nella Roma bene che pur non avendo alcuna dote particolare è approdato in televisione sul finire degli anni ’80 per “colpa” di Giancarlo Magalli. Negli anni ’90 e 2000 lo vedevi condurre con appiccicosa simpatia Papi Quotidiani, Beato tra le Donne, Matricole & Meteore o La Pupa e il Secchione e ti convincevi che da piccolo non fosse stato picchiato abbastanza dai compagni di scuola, altrimenti non si spiegava quel sorriso scemo perennemente stampato in faccia.

Come dimenticare quella buffonata di Sarabanda, trasmissione psuedo-musicale in cui le canzoni erano una scusa per scenette da apocalittico avanspettacolo, orchestrate da Enrico Papi seduto al pianoforte dal quale appiccicava terrificanti nomignoli a comparse travestite da concorrenti o freak pescati chissà dove, come il compagno di classe scemo che tutti abbiamo avuto al liceo.

Qui nacquero personaggi familiari a tutti i trentenni/quarantenni di oggi: Allegria, Tiramisù, Coccinella, Valentina, Piripicchio, Funghetto, la Professora, Max (un tizio con volto nascosto da una maschera, una parrucca posticcia e voce distorta per non farsi riconoscere dalle sue “cattive compagnie”) e ovviamente l’Uomo Gatto e il suo acerrimo sfidante El Tigre che duellarono in un indimenticato speciale serale Sarabanda Wrestling: un’eiaculazione del peggio della televisione in faccia al pubblico in prima serata. Tutto assurdamente vero. Purtroppo.

Passano gli anni, passano le inchieste per truffa, mancati pagamenti ed evasione fiscale, passa anche un Festival di Sanremo e un cameo in una puntata di Beautiful, ma per qualche strana ragione il suo urlo belluino “mooseca” con cui soleva lanciare le canzoni a Sarabanda è rimasto nell’aria peggio delle radiazioni a Černobyl’, trasfomandosi in una sorta di tormentone per la social network generation che, inspiegabilmente, segue le disavventure di Enrico Papi su Instagram e Facebook. Ancora “tutto molto interessante” (cit.).

È proprio l’ospitata nel video per il secondo singolo di “Re social Mida” Fabio Rovazzi a incoronare l’ex maestro cerimoniere di Sarabanda a nuova vecchia icona per giovanissimi. Per sfruttare questo momento magico, con la scusa di celebrare i 20 anni di quella trasmissione entrata nell’immaginario collettivo (ma siamo sicuri che non era meglio dimenticarsene?), Enrico Papi chiama Danti dei Two Fingerz (l’autore dei tormentoni di Rovazzi) per scrivergli una canzone, ma visto che aveva di meglio da fare decide di riciclargli “Tutto molto interessante” che diventa “Mooseca (Trikke Trakke)”, un singolo geneticamente modificato per spopolare, soprattutto grazie al video (guardacaso) molto “rovazziano”.

Cambiano i personaggi, ma la pantomima è sempre la stessa: una raccolta del meglio del peggio dei cliché in voga sulla rete, base molesta, coreografie di gruppo e VIP vecchi e nuovi che sbucano qua e là senza motivo (dal prezzemolino Vittorio Sgarbi alla web star Il Pancio – ma a chi fa ridere? – fino all’indispensabile “quota figa” riempita da Laura Cremaschi, la Bonas di Avanti un altro!). Il tutto con la benedizione di sua santità Sony Music.

Questa volta non manca neppure un sano pizzico di nostalgia per i meno giovani e non sto parlando della Panda che compare nel video, ma del cameo dell’Uomo Gatto che nel frattempo annuncia/minaccia un suo singolo di prossima uscita (anche se per la cronaca aveva già inciso il brano “Uomo Gatto rap” con Gianni Drudi nel 2005 che non si era filato nessuno).

Davvero “tutto molto interessante” (cit.).

Mooseca (Trikke Trakke)

(Di cose brutte ne avete sentite tante

ma credetemi, non avete ancora sentito questa

maestro, vai con la mooseca)

Questa qui non è una canzone

solo un mio momento di confusione

che fa trikke e trakke – trikke e trakke – trikke e trakke

Tutti mangiano vegano ed io

mi mangerei anche il pulcino pio

trikke e trakke – trikke e trakke – trikke e trakke

Lui sull’iPhone che si guarda le serie

lei sullo step con il personal trailer

trikke e trakke – trikke e trakke

Con la tecnologia

diventi matto

tu hai Shazam, io l’uomo gatto

trikke e trakke – trikke e trakke

Ne ho viste tante io negli anni novanta

sì, sì, sono io quello di Sarabanda

non ho una Lamborghini, guido una Panda

questa non è una canzone, è solo propaganda

Se dicessi ciò che penso, sulla Repubblica

tutto quello che penso, tutto quello che la gente pubblica

se dicessi ciò che penso, sulla tv

non fatemi parlare, maestro mooseca

basta parlare

basta parlare

E poi nel mezzo della riunione

suona il cellulare parte questa canzone che fa

trikke e trakke – trikke e trakke

che fa trikke e trakke – trikke e trakke

I bambini dicono

‘chi è quello che canta?’

tu non mi conosci, mi conosce la mia mamma

chiamami Papi, papi chulo

io no soy marinero, soy capitan, para bailar… la bamba

Ne ho viste tante io negli anni novanta

sì, sì, sono io quello di Sarabanda

non ho una Lamborghini, guido una Panda

questa non è una canzone, è solo propaganda

Se dicessi ciò che penso, sulla Repubblica

tutto quello che penso, tutto quello che la gente pubblica

se dicessi ciò che penso, sulla tv

non fatemi parlare

maestro, mooseca

basta parlare

basta parlare

Trikke e trakke – trikke e trakke – trikke e trakke