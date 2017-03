Come è andata poi lo sappiamo tutti: dopo il coinvolgimento del paroliere d’Italia Cristiano Malgioglio e la pubblicazione dell’unico 45 giri “Quale Appuntamento… / Messaggio Personale” del 1981, viste le esigue capacità vocali a fronte di una ben più prorompente fisicità e una silhouette da infarto, Eleonora abbandonerà definitivamente la scena musicale per dedicarsi al cinema e alla televisione.

Seppure costellato dalla costante afonia della nostra bella Eleonora il risultato finale piacque così tanto alla produzione che nonostante le rimostranze iniziali da parte della nostra Finnicella verrà comunque utilizzato a chiusura di pellicola. Tuttavia, nonostante la buona riuscita del brano e le idee iniziali di pubblicarlo per la Ricordi, non ne verrà mai tratto un 45 giri restando così inedito fino ai giorni nostri.

L’idea nacque al buon Detto Mariano , ex tastierista ed arrangiatore del Clan di Adriano Celentano e ormai celebre produttore discografico, che durante le fasi finali della realizzazione del film tentò di convincere una riluttante Eleonora, fino ad allora fermamente convinta (e con tutte le ragioni!) di essere “stonata”, a incidere la sigla di coda in mancanza di altre interpreti o stagiste disposte a prestarsi a tale “impresa”.

Non tutti sanno però che la nostra eterea ninfa scolpita nel pongo ebbe il battesimo del pentagramma già nel 1980, realizzando il brano “Magic” che farà parte della colonna sonora della commedia cinematografica “Mia Moglie è Una Strega” in cui la nostra bella Eleonora interpreta la strega Finnicella, al fianco di Renato Pozzetto (il marito Emilio) e Helmut Berger (il demone Asmodeo), per la regia di Castellano e Pipolo.