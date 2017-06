DJ Fabio – Materazzi Ha Fatto Goal (2006)

Correva l’anno 2006, l’Italia vinceva i Mondiali di calcio disputati in Germania e sui cellulari di tutti i tamarri (o cuozzi, come si dice a Napoli), dei ragazzini ignari e di quelli che volevano fare i simpatici, risuonava la canzone “Materazzi Ha Fatto Goal”.

Autore del fortunatissimo brano, ovviamente destinato a diventare una one hit wonder, tale DJ Fabio il quale, almeno in rete, non sembra aver lasciato grandi tracce di sé.

Come si evince dal titolo, la canzone canta le gesta di Marco Materazzi, ex difensore della nazionale Italiana e attualmente allenatore, che fu appunto campione del mondo nel 2006, passando in quel frangente anche agli onori della cronaca a causa di una testata in petto inflittagli da Zinédine Zidane. L’episodio fece discutere molti, sebbene non fosse certo un fatto isolato nel mondo del calcio; il buon Marco si premurò poi di raccontare anche cos’era successo in realtà, svelando che Zidane aveva reagito in quel modo perché, durante una colluttazione, il Nostro aveva osato insultare la sorella del calciatore francese (lascio al lettore immaginare come).

Il testo racconta con rime da alunno di prima elementare della finale Italia-Germania di quel fatidico mondiale, del goal segnato dal valoroso Materazzi e ovviamente della già citata testata, concludendo con un motteggio patriottico dal sapore nazional-popolare in cui si invita la Francia a “ridarci la Gioconda / Perché siamo noi i Campioni del Mondo!”.

Interessante invece, si fa per dire, la melodia del brano, che riprende l’antica canzone “Garibaldi Fu Ferito” in salsa eurodance, con classico motivetto senza infamia e senza lode, a cui neppure una sorta di ola da stadio riesce a conferire un minimo di dignità.

A rendere il tutto ulteriormente irritante ci pensa Wladimiro “Wlady” Tallini, che nel 2006 promuove la suoneria di questa canzone in uno spot trasmesso a tappeto su tutte le reti Mediaset.

Questa fastidiosissima canzoncina è stata tuttavia fondamentale per l’ecosistema 2006: esattamente come la funzione primaria delle zanzare è quella nutrire i pipistrelli, così l’irritazione per “Materazzi Ha Fatto Goal” ha amplificato la gioia per aver vinto i Mondiali 2006. Grazie DJ Fabio, Grazie Wlady.

Materazzi Ha Fatto Goal

Arrivati alla finale

La tensione è alle stelle

I francesi sono belve

Chi sa come finirà

I tifosi in delirio

Sono tutti quanti su

Cartellino rosso fuoco

Tutto quanto per Zizou

Materazzi è caduto

Perché ha preso una testata

La testata gliel’ha data

Zinedine Zinedine Zidane!

Ma poi lui s’è vendicato

Per quel gesto disgraziato,

Una rete ha segnato

E vinciamo noi i Mondial!

Adesso ridacci la nostra Gioconda

Perché siamo noi i Campioni del Mondo!

È nostra, è nostra, vogliam la Gioconda

Alè Oh Oh, Materazzi ha fatto gol!