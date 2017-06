Un anno dopo il buon successo del loro debutto tornano i Dhamm con un look leggermente più sobrio e con il loro disco più ruffiano di sempre che ha l’obiettivo, non dichiarato ma palese, di sbancare le radio.

La gran parte delle canzoni segue gli stessi schemi compositivi da canzonetta melodica italiana irrobustita con arrangiamenti rockettari di facciata che già conoscevamo. Qui però il suono è tirato eccessivamente a lucido con un suono filologicamente più vicino a Eros Ramazzotti che ai Bon Jovi (il che è tutto dire).Altra nota dolente sono i testi che rimangono poco più che pensierini adoloscenziali da Smemoranda.

A parte “Ricomincerò” che non è poi male, il disco è la sagra della noia dove non mancano episodi imperdonabili come “Ama” e “Non Ci Lasceremo Mai”, ovvero melassa pop che farebbe arrossire Laura Pausini. Per ascoltare un altro pezzo decente dobbiamo attendere la traccia numero 8, quella “Tra Cielo e Terra” passata alla storia (vabbè) solo perchè utilizzata come sigla italiana per l’anime “Street Fighter II” a cui segue a ruota la canzone più dura dell’album, “Ora Che Ci Sei”, l’unico momento che richiama le sonorità pseudo AOR dell’esordio.

L’album si chiude con una nuova versione acustica di “Un Posto Anche Per Me” (originariamente inclusa nella seconda stampa del debut album) e l’immancabile ballatona fuori tempo massimo in pieno stile hard rock anni ’80 “Perché Non Hai Pensato a Me”.

A seguito dello scarso successo di vendite e della minima affluenza di pubblico ai loro concerti la band si sciolse per un breve periodo, tornando però puntualmente l’anno successivo ripuliti e corretti per giocarsi l’ultima chance.