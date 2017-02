In un periodo di estrema creatività del rock italiano ecco che spunta questa band capitolina dal look hair metal, ma che in realtà nasconde un cuore di scialbissimo pop rock a tinte rosa.

Non lasciatevi ingannare dalla dozzinale copertina da bootleg russo: a discapito del logo aggressivo i nostri salgono alla ribalta partecipando al festival di Sanremo del 1995 dove il fascino del lungocrinito cantante Alessio Ventura (qualcuno dice un incrocio tra Axl Rose e Sandy Marton) non passa inosservato tra le quindicenni dell’epoca che bagnandosi le mutandine sulle note della ballata “Irene” lanciano i Dhamm in classifica.

Grazie alla EMI arriva nei negozi il loro disco di debutto che conferma tutte le nostre non tanto recondite paure: testi che sembrano scritti con il canzoniere sanremese alla mano, linee melodiche che inducono sonnolenza e sonorità che mischiano Pooh e Bon Jovi.

Non serve certo un orecchio smaliziato per cogliere la totale assenza di originalità: l’iniziale “Controvento” è una versione sanremese dei primi Skid Row, “Suoneremo Ancora” sembra una versione ipervitaminizzata di Facchinetti e compagnia cantante e la ballatona “Ho Bisogno di Te” è presa pari pari da “Always” dei Bon Jovi con tanto di introduzione copiaincollata.

Quando i quattro provano a creare qualcosa di proprio pugno non riescono ad andare oltre trite melodie di pop ultraglicemico come “Irene” (che parteciperà con buoni riscontro al Festivalbar dello stesso anno).

Per avere una canzone rock bella tirata dobbiamo attendere la traccia numero 9 con “Io Non Ci Sto” che è anche il pezzo migliore dell’album assieme a “Ad Un Passo dal Cielo” dove la formula pop + hard rock di plastica funziona.

Terminato l’effetto “Irene” i Dhamm finirono nel dimenticatoio nel giro di un paio di album. Il cantate Alessio Ventura, finita questa avventura, continuerà la carriera musicale dapprima con gli sconosciuti Sautiva (ovvero i Dhamm sotto mentite spoglie) e poi con i DB Boulevard con cui tornò a Sanremo senza raccogliere molti consensi, prima di ritrovarsi con i suoi ex compagni per un’effimera reunion.

Tracklist:

01. Controvento

02. Quando Cambierà

03. Irene

04. Quello Che Non Hai Avuto Mai

05. Suoneremo Ancora

06. Ad Un Passo Dal Cielo

07. Ho Bisogno Di Te

08. Johnny

09. Io Non Ci Sto

10. Tunnel (strumentale)

11. Voglio Stare Bene

12. Atmosphere (strumentale)

13. Amico

14. Un Posto Anche Per Te *

15. Irene (unplugged) *

* bonus track presenti solo nella ristampa