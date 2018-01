Da ragazzino i miei attori preferiti erano Michael J. Fox, Kevin Bacon e David Duchovny, poco sapevo che il fil rouge che avrebbe legato i tre sarebbe stata la musica.

Del primo tutti ricordiamo le schitarrate su Johnny B. Goode in Ritorno al Futuro, mentre il secondo da metà anni ’90 ha intrapreso un’assidua carriera part-time (anche se parca di successi) come cantante country-folk nei Bacon Brothers con il fratello Michael. Che cosa c’entra quindi l’agente Fox Mulder in tutto questo?

Per la serie “non è mai troppo tardi” alla veneranda età di 50 anni il nostro David Duchovny decide di iniziare a suonare la chitarra e prendere lezioni di canto, così quattro anni dopo pubblica il suo primo album Hell Or Highwater cui segue un’inaspettata quanto intensa attività live che lo porterà a fare il giro dei club di mezzo mondo.

Il disco contiene una dozzina di brani scritti completamente dal novello cantautore, storie di vita vissuta che si muovono in un ibrido folk-college rock tra Bob Dylan, Tom Petty, Counting Crows, tardi R.E.M. e un pizzico di Wilco, il tutto, ovviamente, senza un briciolo del loro talento.

Il primo e più evidente problema di questo Hell Or Highwater è la voce di David Duchovny espressiva come una scatoletta di carne Simmenthal: chiudete gli occhi e provate a immaginare il fratello stonato di Mark Knopfler e avrete una vaga idea di quanto possa suonare anonima. Sui pezzi più lenti in qualche modo l’attore-cantante tiene botta, anche se l’effetto karaoke è dietro l’angolo, ma quando si avventura in brani dal ritmo più sostenuto la voce raggiunge drammaticamente alti livelli di fastidio.

Inoltre le canzoni uscite dalla penna del nostro David non aiutano il disco a svincolarsi da questa monocromatica mediocrità tenuta insieme dai validi musicisti e dalla buona produzione: brani piuttosto scolastici anche se non terrificanti, ma senza quella minima creativita che li faccia ricordare. L’impressione è esattamente quella di ascoltare un disco qualsiasi di un cantante qualsiasi.

Crisi di mezza età o solo una ricca star annoiata? Probabilmente entrambe le cose. Al confronto di questo Hell Or Highwater se vi prendete la briga di ascoltare un album a caso del collega Kevin Costner e dei suoi Modern West vi sembrerà un capolavoro.

Provaci ancorda David. O forse no.

Tracklist:

01. Let It Rain

02. 3000

03. Stars

04. Hell Or Highwater

05. The Things

06. The Rain Song

07. Unsaid Undone

08. Lately It’s Always December

09. Another Year

10. Passenger

11. When The Time Comes

12. Positively Madison Avenue

13. Let It Rain