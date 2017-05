Il personaggio in esame è una via di mezzo fra i fratelli Gallagher degli Oasis e Daniele Bossari. Aspetto fresco da bravo ragazzo inglese, capello finto scompigliato ed approccio brit pop: si presenta così a fine anni novanta Daniele Groff (Trento, non Manchester), facendo capolino con il suo singolo “Daisy”, vincitore di Sanremo Famosi ’98; tutti all’epoca pensavamo che la canzone fosse frutto di un’allucinazione collettiva. Probabilmente Daniele Groff si sentì quasi obbligato ad essere la copia spudorata degli Oasis perché a quel tempo in Italia il pop britannico come genere non era sufficientemente coperto. Per fortuna ci ha pensato lui, l’Italia ringrazia sentitamente. In ogni caso mi auguro che non si accorga che nel nostro paese non sono coperti neanche il genere country americano e la musica leggera del Bangladesh.

Citando la vecchia pubblicità di un pessimo vino, con “Daisy” ti porti in città un sorso di Gran Bretagna. Praticamente il video è una specie di versione addolcita di “D’You Know What I Mean?”, compresi aerei o elicotteri che svolazzano nel cielo. In sostanza, primi piani e sguardi seriosi per dire semplicemente “da bambino io giocavo nel finto campo di grano”. E che sarà mai ‘sto finto campo di grano? I concetti chiave della canzone (il campo di grano e la Gran Bretagna) ritornano didascalicamente sulla copertina del singolo, dove vediamo una strada inglese ricoperta di erba.

“Daisy mille persone e pochi secondi per fare l’amore / Daisy che confusione sembra che il mondo sia solo un pallone”. Versi assolutamente incomprensibili (parlerà per caso di una prostituta?) espressi con un timbro vocale apparentemente ancora acerbo che suscitano un’emozione simile alla compassione, probabilmente anche a causa di come maltratta le vocali saturate dall’elio (2He). La sua “Io Sono Io”, tratta dallo stesso album “Variatio 22”, registrato fra Roma e Londra – proprio in fissa, eh! – è uno dei tanti esempi lampanti di quanto appena detto (“perchè io sono iiiioooooo e questa è casa miiiiaaaa e qui decido iiiiioooo, le stelle sono miiiiieeeeee”) . Magari ci torneremo su.

Cos’altro dire? Che in carriera ha composto soltanto tre album, due dei quali non propriamente simili al britpop, e che il suo momento più alto è il duetto con Max Pezzali nel 1998 proprio con “Daisy” nel mitico programma “105 Night Express”.

Forse è il caso di sospettare che “Daisy”, il brano che gli ha regalato tre secondi di notorietà, sia stato anche un po’ la sua rovina. Purtroppo per lui, sebbene sia tuttora in attività, sarà ricordato solo per questo.

Daisy

Daisy mi porta a spasso per la città

dove la guardia non guarda neache

ognuno è appeso a un filo di libertà

essere grandi non serve a niente

Da bambino io giocavo nel finto campo di grano

Daisy mille persone e pochi secondi per fare l’amore

Daisy che confusione sembra che il mondo sia solo un pallone

vetrine di gelati che gusto c’è

per l’uomo che vede in bianco e nero

e un operaio che chiede al sole – sai

se il tempo perso si conta o non vale?

Da bambino io cercavo un posto nel piano infinito

Daisy mille persone e pochi secondi per fare l’amore

Daisy che confusione sembra che il mondo sia solo un pallone

confusione!

Daisy mille persone e pochi secondi per fare l’amore

Daisy che confusione sembra che il mondo sia solo un pallone

Da bambino io giocavo nel finto capo di grano