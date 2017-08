Lupin III, creato da Monkey Punch, è il nipote giapponese del famoso ladro-gentiluomo Arsène Lupin, creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc.

Delle avventure di Lupin esistono ben quattro serie differenti e svariati lungometraggi; ogni serie si riconosce immediatamente dalla giacca del protagonista che passa da verde a rosso ad un improbabile rosa, fino ad arrivare alla giacca blu dell’ultima serie ambientata in Italia. La prima serie, quella della giacca verde per intenderci, è sicuramente la più bella in assoluto con un tono crudo e adulto lontano anni luce dalla macchiatta per bambini della terza serie, probabilmente la più famosa in Italia (quella con la giacca rosa).

Inizialmente Lupin fa coppia fissa con l’infallibile pistolero nonché fumatore e bevitore incallito Daisuke Jigen, mentre solo in un secondo momento si aggiungerà ai due il samurai Goemon Ishikawa che dapprima era nemico di Lupin, il quale oltre alla passione per la ricchezza aveva un debole per la sensualissima Fujiko Mine, una provocante ladra opportunista dal fisico mozzafiato e dalle curve dirompenti, coperte molto spesso da risicati vestitini; proprio questi continui richiami alla sessualità più esplicita costarono al cartoon problemi di censura.

La sigla italiana di questa memorabile serie animata era “Planet O”, un brano dall’inequivocabile sapore disco, ma dal piglio quasi epico, eseguito dal combo francese Daisy Daze & the Bumble Bees, che già dal titolo rivelava la sua totale estraneità alle avventure del ladro nipponico (in realtà la nazionalità di Lupin non viene mai rivelata). I produttori dell’epoca, probabilmente confidando nell’ignoranza del pubblico che tanto non poteva capirne il testo, piazzarono il brano come sigla del cartone animato con il quale, musicalmente parlando, si sposava a meraviglia; il testo a una prima lettura sembra trattare tematiche prettamente “sci-fi”, ma se ci soffermiamo con maggiore attenzione sembra piuttosto inneggiare a pratiche sadomasochiste che potrebbero rimandare al famoso romanzo “Histoire d’O” richiamato palesemente nel titolo.

Del brano esistono tre versioni: quella originale su mix 12”, il rispettivo lato B strumentale e le parti 1 e 2, ovvero il brano tagliato senza tanti complimenti in due parti per assecondare il minutaggio limitato del formato a 7”; a seguito del successo del cartoon il disco venne ripubblicato con una nuova copertina (davvero stupenda) ispirata alla serie animata.

Se ancora non conoscete questa perla degli anni d’oro degli anime in Italia, fate un salto di 30 anni e guardatevi la sigla oppure ascoltatevi qua sotto la versione originale, in ogni caso fate vostro questo piccolo capolavoro.

Planet O

(F.Safi , N.Cohen , S.Woods)

Planet O, planet O.

Planet O, planet O.

We are pirates from the planet O,

we’ll enslave you, we will break your soul,

we will chain you, make you fall and bow,

we’ll defile you, satisfy you.

Please don’t touch me, don’t come near me.

We will rock you, we will shock you.

Please don’t touch me, don’t come near me.

Please don’t touch me, do you hear me?

I’m a lady, just a baby.

What’s a lady? What’s a baby?

Call me lazy, call me crazy,

I don’t want to go to planet O.

No, no, no, no, don’t touch me.

No, no, no, don’t come near me.

We’ll surprise, scandalize you.

We’ll surprise, vandalize you.

Mercy, mercy, help me, help me.

Call my mama, call the U.S.O.

Planet O, planet O.

Planet O, planet O.

We will break you, desecrate your soul.

We will shake you, overtake you.

Please don’t touch me, touch me, touch me.

Don’t come near me, near me, near me.

Hypnotize you, neutralize you.

Crazed it made me, serenade me,

wake me, take me to the planet O.

We are pirates from the planet O,

we have come to capture you,

please come peacefully.

We will tie you, sacrifice you.

Tie me, tie me, halleluja.

Catch me, take me to the planet O.