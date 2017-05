Se non siete proprio giovanissimi molto probabilmente ricorderete un gruppo piuttosto in voga a metà anni ‘90 chiamato Cattivi Pensieri, guidato da una platinatissima cantante ed alcune loro canzoni neppure da buttare tra cui “Emozione”, “Quello che sento” ed “Inconquistabile”, più una manciata di apparizioni al Festival di Sanremo (farcite anche da una vittoria nella categoria Giovani nel 1996 proprio con “Emozione”) ed una discreta presenza sull’allora impervesante MTV.

Ma a quanto pare i Cattivi Pensieri erano stati preceduti da i Cuori Infranti ed il passaggio logico tra in nomi della band può lasciare spazio a ben più di un’interpretazione. La band nacque sull’asse Torino-Milano e si reggeva sulla spina dorsale del duo Cinzia Farolfi-Davide Bosio, cantante la prima ed arrangiatore il secondo. Cinzia Farolfi, in particolare, si era già messa in gioco a metà anni ‘80, senza grande successo, con capelli scuri ed alcune produzioni sotto il nome di Cynthia o Cynthia Farroll, per lo più cover di vecchi brani in lingua inglese in chiave l’italo disco. Poi nel 1989 la svolta ed il passaggio alla lingua italiana ed alla musica leggera, dalle quali scaturisce questa perla intitolata “Cerco un fidanzato” il cui titolo lascia effettivamente già presagire il peggio.

Se la musica risente ancora fortemente dell’influenza degli Ottanta ormai al termine, mentre la melodia e soprattutto il timbro vocale ricordano più la sigla di un cartone animato, è però dagli orrori del testo che possiamo comprendere ed apprezzare al meglio l’essenza di questo brano.

L’incipit è già da incubo: uno squillo telefonico ed un «non ti amo più» sussurrato presumibilmente ad un amore precedente introducono una giovane donna alle prese coi dubbi su cosa indossare per fare colpo sul potenziale nuovo fidanzato:

(Non ti amo più)

Con il vestito mi sento più carina

ma forse andrebbe meglio un T-Shirt

con i miei soliti jeans

o con le gambe nude però

questa mini stringe

le tette un po’ scoperte per te

mi diverto tanto e l’aria da svampita ce l’ho

Si prosegue poi sulla stessa linea, esplicitando le intenzioni bellicose dell’agguerrita signorina che sfociano nel ripetitivo ed ormai scontato ritornello:

Questo modo di vestire

deve farti un po’ capire

quanti anni ho

circa o pressappoco

che gusti ho

ed è per questo che sono qui

per consumare la novità…

Cerco un fidanzato

Cerco un fidanzato

Cerco un fidanzato

Passiamo quindi ad una descrizione sommaria della preda ricercata che lascia intravedere una certa predilezione per l’intramontabile fascino del maschio bello e stronzo che fa soffrire:

Un compagno di vita e di avventura

intelligente con due spalle cosi’

con i capelli neri o biondi

due o tre soldi

ed una stanza per noi

bello e maledetto

proibito innamorarsi di lui

quando prendo cotte

finisce sempre male per me

Ma è qui che arriva la parte migliore: pur combattuta tra dubbi ed insicurezze la giovane donna ne esce infine vincente e si accorge di essere riuscita nel suo intento:

Quando vado in giro sola

devo fare anche la dura

la mini che sale

niente paura sono sciolta

la febbre mi prende chi me lo fa fare

mentre mi arrendo mi accorgo che

tu stai filando una come me…

La chiusura riporta a galla alcune paure ed incertezze tipiche della giovane donna in cerca d’amore, ma rimane comunque pervasa di positività e fiducia sul prosieguo degli eventi:

Cerco un fidanzato

Cerco un fidanzato

Cerco un fidanzato

Quando vado in giro sola…

Cerco un fidanzato

…e forse l’ho trovato…

Cerco un fidanzato

…e magari l’ho trovato…magari!

Cerco un fidanzato

Insomma, un piccolo spaccato della condizione femminile ed una pallida e superficiale fotografia della società italiana a cavallo tra ‘80 e ‘90. In conclusione un pezzo che ogni femminista che si rispetti dovrebbe inserire nella propria (play)lista nera e che dovrebbe causare un’immediata reazione allergica ad ogni maschio sano di mente e ad ogni cultore della buona musica italiana.

Più che i cuori qui ad infrangersi direi che è tutt’altro.

PS: occhio agli annunci sul retro della copertina

Filippo Discoforgia