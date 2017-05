Conosciuto ai giorni nostri più per il suo ruolo di opinionista, rispetto a quello di cantante, paroliere e produttore musicale, Cristiano Malgioglio in realtà vanta una lunga carriera iniziata nei primi anni ’70 favorita dall’aiuto di Fabrizio De Andrè. Fu proprio grazie al cantautore genovese se oggi abbiamo la fortuna, o sfortuna, dipende dai punti di vista, di conoscere questo poliedrico artista. Sicuramente De Andrè non si sarebbe aspettato una sua così estrema deriva verso al TV spazzatura.

Agli inizi della carriera Malgioglio scrive principalmente per altri artisti, tra i molti che hanno cantato i suoi testi possiamo trovare Mina, Dori Ghezzi, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Franco Califano e Pupo, ma con la seconda metà degli anni ’70 Cristiano inizia a pubblicare anche degli album solisti. Nel 1979 esce “Sbucciami”, il suo terzo album, scritto in collaborazione con Giuni Russo e Maria Antonietta Sisini e prodotto dalla Ri-Fi, storica etichetta milanese che tra gli altri produsse anche i sopracitati interpreti.

Lo stile del giovane Cristiano, sia canoro sia d’immagine, riprende quello di un altro artista che proprio in quel periodo confermava il proprio successo venendo consacrato alla storia del pop italiano: Renato Zero; basti pensare a “Zerolandia” del 1978 ed “EroZero” del 1979. La traccia d’apertura che assegna il nome all’album, “Sbucciami” per l’appunto, è una ballata pop con sfumature reggae, in cui Malgioglio con velato uso del doppio senso (di cui abuserà in tutto l’album), parla di sesso orale e conseguente ingoio:

Coglimi, frutto fresco tuo sarò.

Mangiami, fino a che ti sazierò.

Scioglimi, è un veleno dolce il mio.

[irp]Malgioglio si rivela come parte dominante di un coito che potremmo definire una “sveltina”; ma se nella foga del momento ci può sembrare un po’ rude (“Ti straccerò, ti sfascerò, ti sfinirò, contratterò, nella tua lista ci entrerò, su via dai, con calma dai, basta così, lo voglio io, completo io”), il finale ha tutto il “sapore” di un rapporto fatto con passione e amore: “E se ti basta un’ora, sbucciami e la tua bocca addolcirò”. Per tutto il resto del brano gli imperativi si sprecano, quasi a confermare un trend del periodo, pensate a “Comprami” di Viola Valentino, uscito nello stesso anno.

Provate a immaginare cosa significasse negli anni ’70 cantare questo pezzo e sfuggire, non si sa come, alla censura. Oggi il brano viene ricordato non tanto per quello che ha rappresentato, quanto perché diventato un cult che ci fa sorridere, tristemente associato al reboot del 2006 “Pelame”, cantata da Malgioglio con i cubani M5, o dalle dichiarazioni dell’autore di volere un remix di Bob Sinclair, come annunciato ai microfoni di Deejay Chiama Italia.

Rimane un ricordo oscurato dalla figura di Malgioglio stesso che, ormai abbonato alla parrucchiera di Mirko dei Bee Hive, tenta inutilmente di atteggiarsi a icona gay, salvo poi remare controcorrente: “Due uomini che si baciano per strada non va bene, bisogna avere pudore e riservatezza. Anche i bambini camminano per strada. Se noi gay avessimo più pudore, potremmo ottenere tantissimi risultati” (da un’intervista a La Zanzara).

Di tutto quello che Cristiano Malgioglio è stato e ha rappresentato tra gli anni ’70 e ’80, rimane solo un uomo, un normalissimo uomo, con una grossa sindrome premestruale.

Sbucciami

Coglimi

Frutto fresco tuo sarò

Mangiami

Fino a che ti sazierò

Scioglimi

È un veleno dolce il mio

Cacciami

Tanto ormai lo voglio io

Usami

Fino a che ti servirò

Bevimi

La tua sete asciugherò

Portami

Dove mi nasconderai

Giocami

Ma i miei punti non avrai

Qui senza te io sbatto in aria i miei cioè

Ti salverò almeno un po’ ci proverò

Ti schiaccerò alle tue notti mi darò

Completerò ci riuscirò ma che ne so

Tu senza me rispogli a terra i miei se

Ti straccerò ti sfascerò ti sfinirò

Contratterò nella tua lista ci entrerò

Su via dai con calma dai basta così

Lo voglio io completo io

E se ti basta un’ora

Sbucciami e la tua bocca addolcirò

Coglimi

Frutto fresco tuo sarò

Mangiami

Fino a che ti sazierò

Scioglimi

È un veleno dolce il mio

Cacciami

Prima che ti cacci io

Qui senza te io sbatto in aria i miei cioè

Mi salverò almeno un po’ ci proverò

Ti schiaccerò alle tue notti mi darò

Completerò ci riuscirò ma che ne so

Tu senza me rispogli a terra i miei se

Ti straccerò ti sfascerò ti sfinirò

Contratterò nella tua lista ci entrerò

Su via dai con calma dai basta così

Lo voglio io completo io

E se ti basta un’ora

Sbucciami e la tua bocca addolcirò

Coglimi

Mangiami

Scioglimi

Cacciami

Sbucciami

Usami

Bevimi

Coglimi

Mangiami

Sbucciami

Scioglimi

Sbucciami

Frutto fresco tuo sarò

Mangiami

Fino a che ti sazierò

Cacciami