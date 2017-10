Un disco con una copertina del genere non può che essere una boiata colossale, per non parlare del titolo della canzone! Il buon vecchio Cristianone nazionale appare al fianco di un finto Berlusconi con tanto di maschera di canervale e sciarpa bianca di rigore in perfetto stile “Milano da bere” anni ’80.

La famigerata composizione del “gandaudore” riprende il suo classico “Caro Direttore” del 1981 che viene qui riadattato per attirare le attenzioni del re delle televisioni e futuro uomo politico con il fine di dare una svolta alla sua carriera artistica, affidandosi, più che al testo (“Caro Berlusconi, vorrei una soluzione / che sia quella iniziale, che mi dia una svolta. / Caro Berlusconi, se solo mi notasse, sarei il più bel volto internazionale. / Lei potente, io niente, / eroe di mamma mia solamente”) all’interpretazione come sempre suadente ed ammiccante.

Stranamente il cavaliere non lo notò, ma fortunatamente la RAI non se lo fece sfuggire, facendolo diventare l’indiscusso “re del trash” italiano. La canzone è diventata un cult quando fu utilizzata, anni fa, come sigla di chiusura di Blob, nonché come videosigla per la trasmissione Niente Di Personale su La7.

Caro Cristiano non ti preoccupare, non sei l’eroe solamente per la tua cara mamma, ma l’idolo di tutti noi!