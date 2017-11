Come ultima pubblicazione del 1969 l’etichetta Numero Uno di Lucio Battisti pubblica l’esordio discografico dei due fratelli Balducci nascosti sotto l’improbabile nome dei Computers. Come era prassi all’epoca al duo vocale viene affidata un’inedita versione italiana di un successo straniero; questa volta l’agnello sacrificale è “Space Oddity” di David Bowie.

Poiché il testo poco si adattava a scalare le classifiche tricolori le liriche furono completamente riscritte da un certo Mogol che sfodera una delle sue peggiori prestazioni come paroliere.

I Computers fanno il loro onesto lavoro e nonostante la bruttezza dei versi del “maestro” il 45 giri riceve un buon apprezzamento da parte del pubblico meno esigente, tanto da spingere la casa discografica dello stesso Bowie a fargli incidere la stessa canzone facendogli credere che si trattasse di una semplice versione tradotta, in un’operazione che potremmo definire di auto-cover.

Oggi il singolo dei Computers è caduto nell’oblio, mentre la versione del (futuro) Duca Bianco è un pregiato oggetto da collezione, non solo per la sua rarità, ma perché (grazie a Dio) fu uno degli ultimi esempi di cantanti internazionali che tentarono di proporre i loro successi in italiano.



Ragazzo Solo, Ragazza Sola

(Bowie/Mogol)

La mia mente ha preso il volo

Un pensiero uno solo

Io cammino mentre dorme la città

I suoi occhi nella notteFanali bianchi nella notteUna voce che mi parla chi sarà?

Dimmi ragazzo solo dove vai,

Perchè tanto dolore?

Hai perduto senza dubbio un grande amore

Ma di amori è tutta piena la città,

No ragazza sola, no no no

Stavolta sei in errore

Non ho perso solamente un grande amore

Ieri sera ho perso tutto con lei.

Ma lei

I colori della vita

Lei

I cieli blu

Una come lei non la troverò mai più

Ora ragazzo solo dove andrai

La notte è un grande mare

Se ti serve la mia mano per nuotare

Grazie ma stasera io vorrei morire

Perchè sai negli occhi miei

C’è un angelo, un angelo

Che ormai non vola più

Che ormai non vola più

Che ormai non vola più

C’è lei

I colori della vita

Lei i cieli blu

Una come lei non la troverò mai più