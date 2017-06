La rivalità tra i fan di due saghe infinite di simulazioni calcistiche come FIFA di Electronic Arts e Pro Evolution Soccer (meglio noto come P.E.S.) di Konami è una di quelle dicotomie eterne come culo/tette, cani/gatti o, per restare in tema di musica, mods/rockers e truzzi/metallari.

I Club Dogo di Jake La Furia, Gué Pequeno e Don Joe con questo singolo pop-rap uscito nel luglio 2012 (guardacaso appena dopo la fine dei Campionati Europei di calcio) si schierano apertamente verso la seconda, con l’appoggio del cantautore Giuliano Palma, all’apparenza quanto di più lontano ci possa essere dal mondo dei videogiochi e della tamarraggine tipica dei tre rapper milanesi.

Fa parecchio strano vedere nel videoclip l’ex Casino Royale ed ex Bluebeaters partecipare a un bieco tormentone estivo cantando in odor di marchetta «Sto lontano dallo stress / fumo un po’ e dopo gioco a P.E.S.», vestito elegante in mezzo a una folla di cinghiali tatuati. Si tratta solo di una fra le tante collaborazioni dell’album “Noi siamo il club” da cui è tratto il singolo (tra cui Il Cile, i Power Francers, il solito J-Ax e persino i Datura), ma senz’altro la più inspiegabile. Tale ritornello peraltro è ripreso pari pari dalla canzone “Pro” dei misconosciuti Locomondo, una band ska-reggae greca, altro che l’hardcore rap degli esordi del terzetto, ormai definitivamente sconfessato.

La canzone è esattamente quello che ci si aspetta dalle premesse: un inno al cazzeggio estivo, coi quattro che ci dicono quant’è bello stare sul divano con una birra, una canna e il joypad tra le mani, dove gli accenni di critica sociale («dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora») suonano fasulli, fuori luogo e inseriti alla meno peggio per evitare le accuse di aver fatto solo uno spot promozionale. Per il resto le liriche sono composte al 95% da onomatopee, termini calcistici mutuati dalle telecronache più trite, name dropping di celebri divi del pallone, autocitazioni («per comprare le nuove Nike») e un accenno a The Legend of Zelda, che non c’entra un cazzo, ma bisognava pur ricordare che si parla di videogiochi e non di calcio in generale.

D’altra parte che dire di un brano in cui il nome del noto procuratore Mino Raiola diventa “Raiòla” solo per fare rima con «vecchia scuola»? Non è da meglio la strofa finale, con Giuliano Palma che rifiuta al telefono le avance di una tizia perché deve finire la partita con «Jake e Gué», neanche fossero i suoi amichetti delle medie.

Il videoclip abbinato è altrettanto povero e prevedibile: i Club Dogo in spiaggia fingono di controllare due squadre di beach soccer tramite dei grossi joystick mentre Palma si beve un cocktail e ogni tanto viene inquadrata qualche bellezza in bikini, per risparmiarci l’ennesimo primo piano dei tre inguardabili rapper. Da menzionare la scena incomprensibile in cui il tempo si ferma per magia (avranno usato i cheat?), permettendo a Giuliano Palma di dribblare tutti e segnare un gol da solo: una roba che neanche Aldo, Giovanni e Giacomo nei loro peggiori sketch hanno mai osato fare.

Eppure, come sappiamo, l’estate è quel periodo in cui il buon gusto va a farsi un giro, così la canzone è riuscita a raggiungere il terzo posto in classifica e a far ottenere ai Club Dogo il doppio disco di platino grazie a oltre 60.000 download raggiunti.

Non ci sarebbe molto altro da aggiungere a quello che è il tipico tormentone caduto nell’oblio all’arrivo dell’autunno, non fosse che per un fatto curioso: il dissing tra Elio e le Storie Tese e i Club Dogo, avvenuto circa un anno dopo l’uscita della canzone. Gli Elii, nella persona di Faso, accusarono “P.E.S.” di trasmettere un messaggio molto più volgare rispetto a “Cara ti amo”, al che Gué Pequeno ha subito sfoderato un tweet in cui si accusa Elio (non Faso) di essere un “rosicone” venduto agli spot che non azzecca più un disco; a loro volta gli EeLST hanno riproposto sulla loro pagina di Facebook il suddetto tweet esponendolo al pubblico ludibrio dei loro fan. Tutto molto bello, ma vogliamo ricordare che Elio, Faso e compagnia erano appena reduci dalla pubblicazione del mediocre (ad esser buoni) “Album biango”: 1 a 1 e palla al centro.

