Se “Non è La Rai” è stato il primo esempio di gineceo mediatico ideato dalla fervida mente del poliedrico Gianni Boncompagni, è anche vero che la trasmissione è stata il trampolino di lancio nel mondo dello show business per molte delle bimbe zuccherose dalle sgargianti mise colorate che, dilettandosi tra karaoke ante litteram, balletti tarantolati, cruciverboni taroccati e amenità varie, ha letteralmente marchiato a fuoco un’ampia fascia della popolazione del suolo nazionale.

Tutto questo non solo grazie alle coreografie da quinta elementare così tanto care alle miriadi di maschietti che hanno seguito immancabilmente tutte le 847 puntate delle 4 edizioni, ma anche per colpa dell’irrinunciabile discografia, vero e proprio capolavoro kitsch del playback “vedo-non vedo” d’autore o più semplicemente per dirla alla romanesca, dell’iperculismo D.O.C. targato made in Italy.

Tra le tante ex “Boncompagni girls” che ce l’hanno fatta (Ambra Angiolini e l’anti-Ambra Pamela Petrarolo, Alessia Merz, Miriana Trevisan, Antonella Elia e Laura Freddi), il nome di Claudia Gerini spesso non vi compare perché per qualche strano motivo la nostra non era tra le ragazze più in vista all’interno del baby parking della rete Fininvest, così anonima che nella sua diluizione all’interno delle 100 golden babies non fece nemmeno da vocalist muta all’interno degli album dedicati al carinoso programma pomeridiano, salvo ovviamente agli all-groove dove si perderà tragicamente nel ronzio generale.

Nonostante ciò, a poco più di un anno dalla chiusura del format “caramelle e cuscinate”, la nostra Claudia si ritrova a girare assieme a Carlo Verdone un ennesimo capitolo della commedia verdoniana dal tipico sapore fanciullesco da sindrome di Peter Pan non completamente superata.

L’idea per “Sono Pazzo Di Iris Blond” partì al buon Carletto quando decise di realizzare uno dei suoi classici film da trama sgrausa ma allo stesso tempo dai risvolti claustrofobici, in cui la giovanissima Claudia Gerini, nei panni di Iris Blond, avrebbe dovuto fare da partner allo sfigato Romeo Spera nel tentativo ambizioso di realizzare il loro progetto discografico dal groove techno-dark che li porterà a cercare fortuna per tutto il Belgio.

Fin qui tutto bene, ma se poi ci aggiungete pure la relativa colonna sonora interpretata (quasi) interamente dall’ex diva in sordina di Non è La Rai ed ex Miss Teenager 1985, appena uscita dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma ancora in fase di preparazione delle tecniche di respirazione e del solfeggio di base, siamo davvero al top.

Per qualche motivo a noi ignoto la “ciumachella de San Giovanni” finì per interpretare i brani della colonna sonora, forse per via della forte propensione da parte del regista romano a trovare un’attrice fac-simile della più celebre Vanessa Daou e che vedrà nella nostra Claudia la partner ideale per tale ruolo, sullo schermo così come in sala d’incisione.

Il CD ripropone in 11 tracce l’intero impianto sonoro del film, basato prettamente su delle sonorità che come dirà lo stesso Verdone in fase di montaggio “pop-night, techno-night, un po’ Everything But The Girl, Vanessa Daou, diciamo Massive Attack nei loro pezzi più lenti… musica un po’ sperimentale… è un pò di Ambient Music con un po’ di sonorità techno che fanno capo a gruppi come i Massive Attack, Vanessa Daou, certe vecchie sonorità di Laurie Anderson, come al rap di Ice-T e a qualche cosa esoterica di David Sylvian” andando così a dimostrare una chiara idea di quello che stava facendo.

Per farla breve, in tutta questa lucidissima premeditazione musicale, l’unica cosa di cui siamo davvero sicuri è che abbiamo tra le mani un vero e proprio minestrone acustico ottenuto mescolando le sonorità più “vogue” dell’epoca con qualche cenno di ambient, il tutto rigorosamente in chiave pop-elettronico che fa sempre molta tendenza.

Non c’è ovviamente bisogno di sottolineare che non siamo nemmeno lontanamente vicini si livelli della Daou o di Sylvian, ma i pezzi sfornati dalla nostra esordiente allo sbaraglio ci lasciano quantomeno piacevolmente colpiti per l’originalità della proposta, mista alla vivace performance anglofona non certo di lignaggio oxfordiano.

Degne di menzione sono l’electro-jazz femminilmente nevrotico di “Nervous (As A Girl Can Be)” e le atmosfere di casa Massive Attack riprese nel pop notturno di “Like Angels Do”. Sul fronte opposto come non citare l’easy-pop “Blonder By The Second” che oltre a suonare scollegato dal resto del disco sembra più una sigletta televisiva da sit-com di serie B, farcita con pianoline Bontempi e l’inutile rockettino “Spider’s Web” in cui la nostra sembra davvero un pesce fuor d’acqua.

La vera chicca dell’intero album però è “Such a Bad Girl” stupendamente interpretata all’interno della pellicola dalla nostra cosplayer di Carmen Consoli affetta da vampirismo, che in uno splendido accappattoio in poliestere si esibisce in questa dark melody con Carlo Verdone alias “The Freezer” alle tastiere.

A chiudere la doppia versione della bella ballata noir “Black Hole”, il pezzo sicuramente più significativo e d’atmosfera dell’intera raccolta, ripreso a distanza di 13 anni dalla nostra Claudia nel suo primo album da solista “Like Never Before” edito nel 2009, e che non a caso verrà impiegato proprio in chiusura del film, mentre accompagnerà in sottofondo l’allontanarsi di un treno che si porterà via con se la bella Iris, lasciando addosso a tutti gli spettatori la classica sensazione che si avverte nell’osservare l’enigmatica scritta “The End?”, aprendo così le possibilità ad un sequel ad oggi mai realizzato.

Nonostante la pronuncia inglese imparata guardando Red Ronnie su Videomusic e una estensione vocale da applausometro, “Sono Pazzo di Iris Blond” si rivela un esordio canoro positivo per la nostra ex “Non è la Rai”, indubbiamente grazie alla presenza dei mentori Lele Marchitelli e Andrea Chimenti che tapperanno sapientemente tutti i buchi con la loro rinomata esperienza discografica.

Se al termine di tutti i 45 minuti d’ascolto avete ancora voglia di andare a vedervi un bel film di Verdone in coppia con la Gerini o se non riuscite ad andare a dormire la notte senza aver prima baciato le locandine dei loro film che abbelliscono segretamente la vostra cameretta, allora questa OST è da aggiungere assolutamente alla vostra collezione di cimeli discografici; in caso contrario, non possiamo che lasciarvi con le stesse parole della mitica Sora Lella dall’immortale “Bianco, Rosso e Verdone” del lontano 1981: “Ahhhh’nnamo bene! Proprio bene!”

Alex feat. VIKK

Tracklist:

01. Nervous (As a Girl Can Be)

02. Like Angels Do

03. Such a Bad Girl

04. Black Hole (Claudia Gerini Version)

05. Bruxelles Scene (instrumental)

06. Blonder By The Second

07. Black Hole (Andrea Chimenti Version)

08. Spider’s Web

09. Are We Ever (instrumental)

10. The Brother (instrumental)

11. Like Angels Do (Flying mix)