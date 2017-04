Premessa: Cher è a pieno titolo la vera regina indiscussa della musica POP (quella tutta maiuscola), non c’è Madonna che tenga (!) e su questo non transigo.

Verso la fine del secolo scorso, nel 1998, la signora Cherilyn Sarkisian LaPierre a oltre 50 anni e con oltre 20 album alle spalle sforna il suo disco più famoso e più venduto in assoluto: Believe. Scommetterei tutto sul fatto che abbiate letto il titolo canticchiando l’omonimo singolo-tormentone.

Oggi però siamo qui per parlarvi di un altro brano estratto da quel disco, per la precisione il quarto singolo dall’italianissimo titolo Dov’è l’amore, apparentemente una sorta di omaggio all’Italia vista anche la copertina del singolo in cui Cher si trasforma in una Monna Lisa dai capelli di fuoco. Peccato che il brano sia però indifendibilmente spagnoleggiante con tanto di nacchere, battiti di mani e chitarre flamencheggianti.

Tra le 200 differenti versioni che furono realizzate tra club mix, vocal mix, Latin mix, anthem mix e radio edit, per il video (dall’ambiente tipicamente italiano tra toreri e ballerine di flamenco) venne scelto inspiegabilmente il radio edit remix ad opera di Emilio Estefan Jr. presente solo sulla versione in vinile a 12”. Da brano salsa al sapore italo-iberico la canzone si trasforma in un ibrido dal tiro Latin dance che potremmo collocare precisamente tra i Gipsy Kings e la colonna sonora di Mortal Kombat. E lo dico senza sorridere.

Seriamente, appena finito l’intro struggente con gli immancabili accenni di chitarra flamenco (abbiamo capito che Italia o Spagna per Cher è la stessa cosa) e il disperato appello della cantante «Dove sei adesso? Dove sei amore mio?», parte una tamarrissima base MIDI su cui ci aspettiamo che qualcuno all’improvviso inizi a gridare «Mortal Kombat!». Tolto questo piccolo sipario non rimangono che chitarre lasciate a sé stesse, nacchere (strumento tradizionale italiano come ben sappiamo), spruzzate di vocoder e la morte indiscussa del romanticismo in musica.

Ma veramente alla fine degli anni ’90 ascoltavamo questa roba? La risposta è: la ascoltiamo ancora adesso. La colpa ovviamente non è solo di Cher, che nel suo piccolo si è limitata a interpretare al meglio questo brano, ma dobbiamo volgere lo sguardo verso Paul Berry, autore di brani anche per Enrique Iglesias, Céline Dion, Britney Spears e tanti altri, e al produttore Mark Taylor, l’uomo che convinse Cher a realizzare un album di musica dance rilanciandone completamente la carriera dopo un decennio passato in disparte.

Per nostra fortuna il singolo non riuscì mai a superare il successo dell’intramontabile autotunata Believe, che assieme a Strong Enough consacrarono Cher come attempata diva delle piste da ballo, relegando Dov’è l’amore al ruolo minore di singolo di passaggio, ma attenzione perché il nostro Al Bano Carrisi (sì, sempre lui) nel 2001 volle migliorare il brano realizzandone una sconcertante cover dal titolo “Cos’è l’amore” con un testo riscritto di suo pugno. E ora il pubblico si alza e se ne va.

Dov’è l’amore

Dove sei adesso?

Dove sei amore mio?

Dov’e l’amore

Dov’e l’amore

I cannot tell you of my life

Here is my story

I’ll sing a love song

Sing it for you alone

Though you’re a thousand miles away

Love’s feeling so strong

Come to me baby

Don’t keep me waiting

Another night without you here

And I’ll go crazy

There is no other there is no other

No other love can take your place

Or match the beauty of your face

I’ll keep on singing til the day

I carry you away

With my love song

With my love song

Dov’e l’amore

Dov’e l’amore

Where are you now my love

I need you here to fold me

Whispered so sweetly

Feel my heart beating

I need to hold you in my arms

I want you near me

Come to me baby

Don’t keep me waiting

Another night without you here

And I’ll go crazy

There is no other there is no other

No other love can take your place

Or match the beauty of your face

I’ll keep on singing til the day

I carry you away

With my love song

With my love song

Non c’e nessuno

(There is no other)

Non c’e nessuno

Non c’e nessuno

Bello come te e ti amo

(As beautiful as you and I love you)

Come to me baby

Come to me baby

Another night without you here

And I’ll go crazy

There is no other there is no other

No other love can take your place

Or match the beauty of your face

I’ll keep on singing til the day

I carry you away

With my love song with my love song

With my love song with my love song