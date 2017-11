Checco Zalone è il quarto segreto di Fatima. Non si capisce perché mai un personaggio tanto inutile e imbarazzante sia finito in TV e soprattutto perché mai gli abbiano fatto incidere non un disco (quello, lo sappiamo, non lo si nega a nessuno) ma addirittura molteplici!

Io mi domando e dico, ma a chi fa ridere la comicità di Luca Medici? Come parodia del cantante neomelodico è pessima e soprattutto fanno molto più ridere gli originali, quindi Zalone finisce per risultare come una patetica e triste macchietta.

Bisogna essere davvero ottimisti per sperare che qualcuno possa farsi due risate con brani come “Se Ce L’O’ Fatta Io” o “Testimona di Genova” che giocano sullo stereotipo del personaggio alle prese con improbabili costruzioni grammaticali e ignoranza ruspante; la cosa che potremmo definire più comica è “Sfasci Famiglie” con giochi di parole che neppure il fratello alcolizzato di Totò si sognerebbe mai di usare nemmeno per scherzo.

Per cercare di risollevare le sorti il nostro si butta sulla nobile arte delle imitazioni da pianobar e come un Fiorello all’ultima spiaggia ci regala i soliti Ramazzotti, Vasco e Jovanotti.

Nonostante tutto, questo CD ha una sua utilità: vi permetterà di testare se la funzione “skip” del vostro lettore funziona correttamente.

Visto il successo mediatico al cinema, alla TV, in teatro e pure nella musica, probabilmente siamo noi a sbagliarci, ma continuiamo a non ridere a distanza di 10 anni.



Tracklist:

01. Se ce l’o’ fatta io

02. Testimona di Genova (feat. Mariangela Eboli)

03. Finisce qui (feat. Mariangela Eboli)

04. La sala

05. Sfascia famiglie

06. W le tette grosse (Checco Casadei feat. Mario Rosini)

07. Stitica/Zio Santuzzo (Midlei Laiv) (Checco Consoli)

08. Va be’ (Laiv)

09. Mi piace quella cosa (Laiv)

10. Grandissima storia (Checco Ramazzotti)

11. Fiducia nel prossimo (Checco Cherubini)

12. I Juventini (Niu Verscion Laiv)

13. Siamo una squadra fortissimi (Laiv)