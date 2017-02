Noi di Orrore a 33 Giri siamo come un killer prezzolato: quando iniziamo un lavoro lo portiamo a termine. Così, dopo avervi presentato l’autopsia di “Pirla Dance” e il referto di “Charlie Goes To Holiday”, vogliamo chiudere definitivamente il discorso Charlie e vi portiamo il suo cuore in uno scrigno (musicalmente parlando, s’intende), presentandovi il terzo e ultimo album della sua discografia, dal titolo “Fottiti!”, che è già tutto un programma.

Dopo il secondo disco fatto di canzoni pop demenziali prodotte da Feiez di Elio e le Storie Tese, Charlie torna nell’ambito che sembra a lui più congeniale (purtroppo per noi): la dance cassa dritta con liriche rappate.

La vera novità sono appunto i testi delle canzoni, che già da titoli come “Fottilo!”, “Non m’importa di te”, “Ci stanno imbrogliando”, notiamo essere più cattivi, talvolta anche con un taglio social: ne è un esempio lampante la nuova versione di “Faccia da pirla”, con il testo riadattato e trasformato in una lista di tipologie di persone poco raccomandabili:

Bacchettoni rompipalle chierichetti guardaspalle

Bocconiani sagrestani invasati sacripanti

socialisti comunisti democratici dentisti

ecologisti naturisti inquinatori e pure tu.

Per porre ulteriormente l’accento sull’aggressività dei contenuti, i versi sono rappati a una velocità insostenibile persino per Charlie stesso; il risultato suona come il flusso di coscienza di un bambino con la zeppola o come lo spleen di Silvio Muccino.

Parliamoci chiaro, un po’ come toccò a Mauro Repetto, questo è il classico disco che esce perché il produttore è amico dell’artista e gli fa un favore personale. Ma per noi di Orrore a 33 Giri di solito questi “canti del cigno” sono i momenti più interessanti della produzione degli artisti, in primis perché giunti a quel punto non hanno più niente da perdere, e poi perché l’alone decadente che incombe sulla produzione crea spesso atmosfere uniche e miscele esplosive, come in questo caso: il cantato è fastidioso oltre ogni limite, per non parlare della base angosciante e delle tematiche fuori tempo massimo persino allora, eppure un pezzo come “Mi gasa” è un riempipista che merita di restare evergreen per più di qualche decennio.

Amici DJ all’ascolto, provare per credere. Magie nere della discografia italiana.