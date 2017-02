Anno di grazia 1988: nella nostra bella Italia imperversava quella strana creatura cecchettiana di nome Jovanotti e spesso ci si dimentica di questo personaggio che si piazzò al 3° posto dei singoli più venduti dell’anno con il brano “Faccia Da Pirla”.

Un letale tormentone costruito su un fastidioso ritornello a prova di materia grigia: “sei un pirla e c’hai la faccia da pirla, e sei vestito da pirla, e tutti dicono pirla”; dopo “Gimme Five” di Lorenzo Cherubini sicuramente il tormentone dell’anno! Non è un caso che del brano si ricordi il fastidioso ritornello visto che è poco più di un banale brano tardo italo-disco con strofe rappate in un inglese inintellegibile ed il ritornello in italiano. Sembra anche che il testo fosse dedicato proprio a Jovanotti e francamente proprio non fatichiamo a crederlo, ma Charlie stesso in una recente intervista molto completa a Libero ha smentito tutto, rivelandoci tra le altre cose di essere stato per 6 anni il batterista di Jo Squillo e amico personale di Feiez, nonché di aver sputtanato 300 milioni di Lire in 4 anni!