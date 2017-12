C’era un tempo in cui i bambini, compreso il sottoscritto, si aggiravano per casa trascinando il nostro mangiadischi che cantava a squarciagola (lui e noi con lui) la canzone di turno, rappresentata dall’unico 45 giri in possesso o, comunque, l’unico a cui ci si affezionava. Era un vero terno al lotto per la malcapitata famiglia, perché quel maledettissimo disco rischiava di essere una tragedia collettiva, dato che il pargolo quello aveva e/o voleva, incurante di possibili alternative.

Era anche un’epoca in cui svariati cantanti (veri o improvvisati) si cimentavano in canzoni per bambini, di cui esisteva un mercato talmente florido e prolifico che non era cosa rara vedere le sigle di qualche cartone animato a battagliare ai primi posti delle classifiche contro titani del pop-rock italiano e internazionale.

Per la cronaca mio fratello tediava l’intero condominio con “Susanna tutta panna”, mentre a me era andata peggio (o forse meglio) visto che il mio mantra era rappresentato da “La tartaruga” di Bruno Lauzi, mio idolo di allora. La cosa più inquietante è forse che, riscoltandola dopo diversi decenni, ho appurato di ricordarmene perfettamente il testo ed essere in grado di cantarla senza tema d’errore (ovviamente lo farei solo se avessi un mangiadischi Penny rigorosamente rosso).

Queste righe sono quindi un omaggio a quei grandi della canzone (e Bruno Lauzi gode a pieno merito di tale titolo) che si cimentarono in queste cosine leggere, regalando ritornelli rimasti nell’immaginario collettivo e nei ricordi dei più.

Scritta dallo stesso cantautore sulla musica di Pippo “Perché Sanremo è Sanremo” Caruso (che ne cura anche gli arrangiamenti) e un non accreditato Pippo Baudo, la canzone venne utilizzata nel 1975 come sigla della trasmissione televisiva Anteprima di Colpo di Fortuna diventanto rapidamente un classico della canzone per bambini, trasformando l’innocuo anfibio nell’idolo dei più piccoli come un involontario supereroe.

Il 45 giri aveva anche un lato B, “Al pranzo di gala di Babbo Natale”, una simpatica canzoncina che raccontava le disavventure di un orco, una fata brutta e un gigante che per consolarsi della loro condizione di disadattati si gettano sugli alcolici trasformando la loro entrata in società in un serataccia triviale tra amici. Ben 30 anni dopo CapaRezza omaggerà Bruno Lauzi con una cover bruttarella di questo brano nell’edizione della rassegna Club Tenco del 2006 quell’anno a lui dedicata.

Ma a noi bambini interessava ascoltare sempre e solo la nostra canzone preferita del momento, e così non appena il disgraziato mangiadischi appena finita la canzone ci sputava fuori il vinile, noi implacabili lo ficcavamo di nuovo dentro e si ripartiva con «laaaaaaaaaaaaaaa tartarugaaaaaaaaaaaaaaaaaa…» per la disperazione di genitori e vicinato.

La tartaruga

La bella tartaruga

che cosa mangerà

chi lo sa – chi lo sa

due foglie di lattuga

e poi si riposerà

ah ah ah – ah ah ah

la tartaruga un tempo fu

un animale che correva a testa in giù

come un siluro filava via

che mi sembrava un treno sulla ferrovia

ma avvenne un incidente

un muro la fermò

si ruppe qualche dente

e allora rallentò

La tartaruga d’allora in poi

lascia che a correre

pensiamo solo noi

perché quel giorno

poco più in là

andando piano lei trovò

la felicità

un bosco di carote, un mare di gelato

che lei correndo troppo

non aveva mai notato

e un biondo tartarugo corazzato

che ha sposato un mese fa!

La bella tartaruga

nel mare va perché

ma perché – ma perché

fa il bagno e poi si asciuga

dai tempi di Noè

eh eh eh – eh eh eh

La tartaruga, lenta com’è

afferra al volo la fortuna quando c’è

dietro una foglia lungo la via

lei ha trovato là per là

la felicità

un prato d’insalata,

un lago di frittata

spaghetti alla chitarra

per passare la serata

un bosco di carote,

un mare di gelato

che lei correndo troppo

non aveva mai notato

e un biondo tartarugo corazzato

che ha sposato un mese fa.