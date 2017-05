Blackmore’s Night – Winter Carols (2006 – CD)

Dopo l’avventura a più riprese con i Deep Purple e con i più metallici Rainbow, nel 1997 Ritchie Blackmore decide di riportare la musica rinascimentale in auge con tanto di strumenti e costumi dell’epoca. Trasformandosi da chitarrista di riferimento per generazioni di chitarristi rock e metal a menestrello di corte, Ritchie non ha solo staccato la spina alla sua chitarra, ma ha aperto un portale spazio-temporale verso un’epoca passata, ovviamente mitizzandola un tantinello. Ad aiutare il famoso chitarrista imparruccato è la sua compagna Candice che presta la voce alla band.

Nonostante la proposta musicale non certo “facile” e anche grazie ad incorporazioni sempre maggiori di elementi di rock classico (chitarra elettrica e batteria) i Blackmore’s Night in 9 anni pubblicano ben 5 dischi e girano il globo con sempre maggiore successo. Ecco quindi che arriva questa raccolta di brani natalizi che senza sorpresa si inseriscono stilisticamente nel classico suono della band.

Come è giusto che sia, la musica di questo “Winter Carols”, tralasciando la copertina da cartolina natalizia, è un viaggio nella tradizione dei canti e delle danze del passato che si svolgevano in situazioni informali come taverne e locande; a volte il trucco funziona (“Christmas Eve”), altre volte fa sbadigliare (“Ding Dong Merrily On High”) e non mancano prevedibili scivoloni al limite del kitsch (“Wish You Were Here” suona troppo moderna nel contesto del disco così come “Hark The Herald Angels Sing/Come All Ye Faithful” troppo pomposa rispetto all’atmosfera intima e informale dell’album).

Se cercate i guizzi chitarristici di Ritchie Blackmore state lontani da questo disco (e da questo progetto in generale), mentre se volete una colonna sonora davvero alternativa al vostro Natale questa potrebbe essere davvero la scelta giusta.

Tracklist:

01. Hark The Herald Angels Sing/Come All Ye Faithful

02. I Saw Three Ships

03. Winter (Basse Dance)

04. Ding Dong Merrily On High

05. Ma-O-Tzur

06. Good King Wenceslas

07. Lord Of The Dance – Simple Gifts

08. We Three Kings

09. Wish You Were Here

10. Emmanuel

11. Christmas Eve

12. We Wish You A Merry Christmas