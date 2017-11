Bettie Page è sempre stata una figura in grado di esercitare un fascino viscerale. Nel suo riconoscibilissimo look non c”era pressocchè nulla della tipica donna pudica e morale degli anni ’50, anzi, il suo atteggiamento da dominatrice, i suoi completi succinti (quando non del tutto nuda) e il suo arsenale fetish fatto di reggicalze, corpetti di pelle e frustini nelle sue pose sexy hanno successivamente influenzato molte famose pin-up americane (che comunque raramente si spingevano ai suoi livelli di trasgressione), gli spettacoli di burlesque e anche un certo tipo di musica alla ricerca di un immaginario selvaggio e vintage-alternativo (vedi ad esempio i Cramps).

Quando penso a Bettie Page mi vengono immediatamente in mente quelle oscure compilation di musica rock’n’roll pazzo e sfrenato in conformità con lo spirito alternativo dell’epoca. In questa “Betty Page: Danger Girl – Burlesque Music”, invece, la figura della modella americana rappresenta quasi una specie di specchietto per le allodole ma non del tutto (tralasciando il palese errore nel nome – forse per ragioni di copyright, ma non ci spieghiamo quindi le foto).

La compilation è una semplice raccolta di brani di spy-jazz e library music (la cosiddetta “musica di sottofondo”) provenienti dalle menti di numerosi compositori anglofoni che si cimentavano abitualmente in colonne sonore e musiche per la TV, i classici “soliti ignoti” che si nascondono dietro ad alcuni delle più iconiche musiche televisive e non di tutti i tempi tra cui ricordiamo John Barry (compositore del famoso tema di James Bond e primo marito di Jane Birkin, in seguito compagna di Serge Gainsbourg) e John Cacavas (autore della sigla di Kojak).

https://youtu.be/lfnXmaommmM

Di Bettie Page , a parte un ricco libretto fotografico di una ventina di pagine, non vi è nemmeno l’ombra, ma i brani servono solo a ricreare quell’atmosfera notturna e fumosa quasi da film noir, tra peepshows, cortometraggi sadomaso e spogliarelli fetish in cui è davvero facile immaginare le curve della modella con la frangetta nera.

Essendo tutti brani jazz realizzati da big band o orchestre le composizioni sono tutte molto simili tra loro, ma dotate di fascino e di indubbia qualità compositiva; forse una maggiore varietà avrebbe gioito, ma vista anche la breve durata (solo un brano arriva ai tre minuti) risulta comunque un album compatto e un piacevole ascolto a tema.

“Betty Page: Danger Girl – Burlesque Music” è l’ennesima curiosa uscita dell’etichetta tedesca Q.D.K. Media specializzata in musica exotica, library e colonne sonore un po’ fuori dagli schemi come quelle dei film sexy di Russ Meyer o dei primissimi film splatter di Peter Jackson (come il noto Bad Taste).

Basta una raccolta di foto sexy di Betti Page per giustificare una compilation? Apparentemente sì visto che l’esperimento verrà clonato in altre due raccolte: “Betty Page: Jungle Girl – Exotique Music” del 1998 questa volta a tema latin-jazz e l’ancora meno significativa “Betty Page: Private Girl – Spicy Music” del 2001 dai toni più easy listening/smooth jazz.

Tracklist:

A1. Malcolm Lockyer – Teledrama

A2. Mel Young – The Killer

A3. John Barry – Mood One

A4. Johnny Hawksworth – Sweet And Sour

A5. John Cacavas -Agent Who

A6. Edward White – Path Of Crime

A7. Roger Roger – Sidewalk Blues

A8. Eric Delaney – Driving Drums

A9. Mel Young -The Dark Room

A10. Robert Farnon – Johnny’s Dive

B1. Cy Pyne – The Big Strip

B2. Malcolm Lockyer – Tearaway Brass

B3. Steve Race – Bass Designs

B4. Robert Farnon – Riviera Chase

B5. Johnny Hawksworth – Danger Girl

B6. Robert Farnon – Ton Up

B7. Harald Winkler – Three Crimes

B8. Siegfried Franz – Crime Action

B9. Jack Dorsey – Something Cool

B10. Malcolm Lockyer – Depression

B11. Johnny Burt – Fall Out

B12. Roger Webb – Top Secret