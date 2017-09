Barbara Bouchet è stata per antonomasia la bellezza sexy ma elegante dei film italiani degli anni ’70 (polizieschi, horror ed erotici) e di qualche commedia sexy all’italiana dei primissimi anni ’80 a cui approda dopo una lunga gavetta negli States e soprattutto grazie alle numerose copertine per le neonate riviste soft-erotiche.Prima di sparire dalla televisione a metà anni ’80 per dedicarsi all’industria del fitness trovò il tempo di utilizzare quella sua bellezza ariana non comune per incidere il suo disco.

Nel 1983 avviene il suo debutto nell’industria discografica con il 45 giri “Se Tu Fossi Bello”, confezionatale dagli stessi autori dei Ricchi e Poveri come sigla della trasmissione TV “Beauty Center Show”.

Tuttavia è sul lato B che troviamo una vera e propria bomba di pop oscuro italiano: la delirante “Vegetable Rap”, un inno al minestrone sotto forma di pseudo-rap.

Il disco non ebbe molta fortuna commerciale forse per via della vocina non propriamente bella e intonata, ma per la verve scanzonata ed il groove di facile presa la canzone venne inclusa nella fortunatissima compilation Bimbomix di quell’anno, contribuendo ad entrare a pieno diritto nell’ascolto quotidiano di tantissimi bambini assieme a gente come Pippo Franco, Raffaella Carrà, Jocelyn e molti altri. Vi pare poco?

Se tu fossi bello

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

Si potrebbe uscire un po’

E magari, perchè no?,

Abbracciarsi tra la folla di un concerto rock

Si potrebbe andare via

O salire a casa mia

Per passare questa notte in allegria

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

Mi innamorerei di te,

Di quel certo non so che

Col tuo viso che somiglia un po’ a Miguel Bosè

Mi puoi fare da Playboy

Che mi fa impazzire e poi

Mi fa fare tutto quello che tu vuoi

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

Con il naso un po’ all’insù,

Coi tuoi occhi grandi e blu

Non starei, ci puoi giurare, a pensarci su

Metterei il vestito che,

Che più sexy non ce n’è

Per piacerti almeno come piaci a me

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

Se tu fossi, se tu fossi bello

(Bello)

E non so proprio perchè

Non vuoi dare retta a me:

Un sistema per sentirsi un po’ più bello c’è!

Con un po’ di chirurgia

Tutto il brutto vola via

Questo è il meglio Beauty Center che ci sia

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Bello (bello)

Bello (bello)

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)

Se tu fossi bello

(Bello, bello, bello)