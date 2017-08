I Backstreet Boys per tutta la seconda metà degli anni ’90 hanno raccolto il testimone lasciato dai disciolti Take That, prendendone anche il posto nei cuori delle ragazzine agguerrite, le quali pur di avere materiale raro e inedito sui loro idoli avrebbero anche scatenato una guerra civile.

Per rispondere alla sfrenata passione delle fans italiane, tra le più combattive nella loro categoria, i produttori del quintetto americano pensarono bene di operare la classica localizzazione di un brano, facendo interpretare ai Backstreet Boys una versione del loro singolo “Quit Playing Games (With my Heart)” completamente in italiano. E fin qui niente di nuovo, è dagli anni ’60 che questa strategia di marketing è in voga nel mercato musicale, ma il livello di infamia e di falsità raggiunto in questa “Non Puoi Lasciarmi Così” non è mai stato equiparato.

Tanto per cominciare il testo pare scritto da un Professore del corso di Anonimato all’Università della Terza Età. In realtà è stato invece scritto da Antonio Galbiati, già autore per Laura Pausini ed Eros Ramazzotti nonché insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Forti dubbi inoltre erano stati avanzati già all’epoca riguardo all’effettiva paternità della voce dei Backstreet Boys nel pezzo: pare che non fossero loro a cantare, ma dei turnisti italiani che avrebbero simulato l’accento americano: poverini, oltre al danno, la beffa! La tesi è supportata da un video nel quale la boyband non si accolla neanche lo sforzo di fare il lip-sync, ma anzi i cinque se ne stanno lì belli belli a mostrare i petti depilati e a prendersi la pioggia che neanche i Tokio Hotel.

In seguito altri “artisti” come Eamon, i Blue e i Cartoons hanno seguito il loro esempio, proponendo brani cantati in italiano, ma a noi piace pensare che quello dei Backstreet Boys sia il caposaldo di questo sottogenere, la pietra miliare delle auto-cover, il muro del pianto delle contorte dinamiche discografiche.

Non Puoi Lasciarmi Così

Guardo dentro me e so già

cosa resterà di noi

quello che vorrei sei tu

ma niente ti riporta qui.

Che cosa non farei per te

ma il tempo gioca contro me

quanto ti vorrei non sai oh no.

Non puoi lasciarmi così, lo sai o no

(non mi lasciare mai

non mi lasciare mai

non mi lasciare mai)

non puoi giocare così con me

(non puoi giocare mai

non mi lasciare mai

non mi lasciare mai)

non farlo mai.

Ritornerai lo so

mi vedo già vicino a te

dammi un segno che tu ci sei

io voglio immaginarti qui.

Che cosa non farei per te

ma il tempo gioca contro me

quanto ti vorrei non sai oh no.

… lo sai che.

Non puoi lasciarmi così, lo sai o no

(non mi lasciare mai

non mi lasciare mai

non mi lasciare mai)

non puoi giocare così con me

(non puoi giocare mai

non mi lasciare mai

non mi lasciare mai)

non farlo mai.

Se ci credi c’è ancora un domani per noi

possiamo ancora stare insieme.

Se ci tieni

starò qui con te

sarai qui con me.

Ritornerai lo so

mi vedo già vicino a te

dammi un segno che tu ci sei

io voglio immaginarti qui.

Che cosa non farei per te

ma il tempo gioca contro me

quanto ti vorrei non sai oh no.

Non puoi lasciarmi così, lo sai o no

(non mi lasciare mai

non mi lasciare mai

non mi lasciare mai)

non puoi giocare così con me

(non puoi giocare mai

non mi lasciare mai)

non puoi giocare così non puoi lo sai non puoi.