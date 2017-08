Il debutto delle chiaccheratissime BABYMETAL ci era piaciuto parecchio, un folle esperimento dove suoni thrash metal si univano a melodie J-Pop da ragazzini, con improvvisi stacchi reggae e dubstep, suonava fresco e coinvolgente e soprattutto portava una sana dose di ironia tra il popolo metal di tutto il mondo.

Questo secondo lavoro “Metal Resistance” soffre della stessa malaugurata sorte di un altro metallaro borderline, quel Andrew W.K. che nel 2001 travolse un po’ tutti con il suo album d’esordio “I Get Wet”, vero e proprio capolavoro di rumorosa semplicità, ma che non riuscì a ripetersi con un secondo album dal piglio sciaguratamente più serioso.

La seconda raccolta di inediti delle BABYMETAL è un disco piatto, troppo serio, mancano i testi che parlano di cioccolato, mancano le appiccicose melodie da cartone animato, mancano le contaminazioni. Per assurdo con questo album le BABYMETAL paiono fare sul serio ma alienando tutto quello che era volutamente anarchico, innovativo e personale a favore di un groove compatto ma dimenticabile, riff sentiti mille volte e melodie che non si ricordano neppure dopo ripetuti ascolti.

In questa colata di metallo da scarto le cose peggiori arrivano quando si tenta di sperimentare qualcosa di diverso, prima con la pretenziosissima “From Dusk Till Dawn”, un pasticcio electro-gothic metal che non va da nessuna parte e soprattutto la ballad “No Rain, No Rainbow” dal sapore hair metal che non capiamo bene cosa ci stia a fare.

Le ragazzine sono brave, su tutte Su-Metal , cantante e performer invidiabile, vero animale da palco e forza trainante del trio anche perché a soli 18 anni può già vantare una carriera quasi decennale. Qualche buona cosa la si sente nella già nota “Road Of Resistance” e schegge del glorioso passato riecheggiano in “GJ!” ma è davvero poca cosa.

Tracklist:

01. Road Of Resistance

02. KARATE

03. Awadama Fever

04. YAVA!

05. Amore

06. Meta Taro

07. From Dusk Till Dawn

08. GJ!

09. Sis. Anger

10. No Rain, No Rainbow

11. Tales Of The Destinies

12. THE ONE (English version)