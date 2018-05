Cazzeggiando nel vasto archivio di Infinity mi sono imbattuto in una serie di classici e meno classici della filmografia italiana che, per un motivo o per l’altro, non avevo mai avuto modo di vedere.

Tra i vari titoli decido di guardare Attila flagello di Dio, pellicola del 1982 diretta da Castellano e Pipolo considerata oggi un imprescindibile film di culto per chi apprezza un certo tipo di commedia italiana, quella più caciarona, volgare e spesso esilarante.

Il film è inoltre ricordato per essere stato pressoché invisibile per moltissimo tempo fino alla sua riedizione in DVD non molti anni fa grazie alla quale si è potuto riscoprire questo piccolo classico ora divenuto tra i film più ricordati (e sopratutto citati) del primo Diego Abatantuono, quello del “terrunciello”, personaggio istrionico dalla parlata caratteristica che o si ama o si odia e che qui viene estremizzato diventando, di fatto, il punto focale su cui gira il film, dotato di trama e personaggi inesistenti.

Nonostante la fama postuma, l’oblio del film, così come quello del successivo Il ras del quartiere, fu dovuto semplicemente al disinteresse del pubblico che ne decretò il flop al botteghino e spinse l’attore a dedicarsi a film di altro genere. Stessa sorte toccò alla colonna sonora che, a differenza della pellicola sicuramente non per tutti, non può che mettere d’accordo cinefili e musicofili di ogni risma e gusti.

A realizzare la musica per la pellicola hanno provveduto infatti Franz di Cioccio e Franco Mussida, rispettivamente il batterista e il cantante/chitarrista della storica PFM, accompagnati dagli altri musicisti del gruppo.

Lo stesso Franz Di Cioccio recita nei panni di un improbabile barbaro muto della congrega di Attila munito di tamburi, insieme, tra gli altri, a Francesco Salvi e alla sensuale e svestita Rita Rusić (che da lì a breve sarebbe diventata la moglie del produttore dell’opera Vittorio Cecchi Gori) la cui presenza “troppo sexy” viene ritenuta da alcuni un’ulteriore causa della lunga invisibilità della pellicola. La stessa Rusić pochissimi anni dopo avrà anche una piccola parte recitativa e canora in Joan Lui, il disastro celentaniano di proporzioni bibliche, apparendo anche nella colonna sonora originale.

Le musiche inizialmente suonano come un accompagnamento bizzarro e insolito alle gesta bislacche di questo gruppo di barbari, ma non possono non accattivarsi l’orecchio dello spettatore grazie a un impasto di ritmi tra funky, progressive e venature blues-rock.

Il brano di punta è ovviamente Attila, pubblicato anche come 45 giri, che se non ha la forza di un tormentone facilotto come Eccezzziunale… Veramente dalla sua ha una scrittura inusuale e ricercata formata su un intreccio di percussioni quasi tribali e chitarra acustica, raccontando per sommi capi le viende dell’improbabile tribù protagonista della pellicola usando il loro gergo berbaro:

Barbari-ribarba

B-Bosco-scobo

A caccia-cciacca

‘ngiare-mangiare

‘ndona imo ‘nduma co lo Re

Giallo rolla pur’i tambu-eh

‘ndona imo ‘nduma co lo Re

Giallo rolla Gabba-Gabba-he-eh

Barbari-barba

Marciare-marciare-ma

Fresta-foresta

Ne-eh-femmine-fe

‘nduma imo ‘ngona co lo Re

Giallo rolla pur’i tambu-eh

‘nduma imo ‘ngona si lo Re

Giallo rolla Gabba-Gabba-he-eh

aaah-Attila

aaah-Attila

Barbari-ribarba

Rocci-feroci

Lataglia-battaglia

Mani-romani

imo ‘nduma ‘ndona co lo Re (Eh-Eh-Eh!)

Giallo rolla pur’i tambu-eh

imo ‘nduma ‘ndona si lo Re (Eh-Eh-Eh!)

Giallo rolla Gabba-Gabba-he-eh

aaah-Attila

aaah-Attila

La colonna sonora integrale, stampata a cura dalla Numero Uno e distribuita solo come copia promozionale, nasconde una bella raccolta di brani interessanti come l’epica e strumentale La fuga tra un alternarsi d’intrecci di assoli di chitarra elettrica e sintetizzatori (quest’ultimi suonati dal polistrumentista Lucio Fabbri, all’epoca anche lui membro della Premiata Forneria Marconi) con il basso di Patrick Djivas accompagnati dal virtuosismo della scatenata batteria di Walter Calloni, batterista che subentrerà proprio a Franz Di Cioccio quando questo divenne cantante tout court. Nella sognante La maga, su un lento ritmo conciliato da note di piano, spuntano i vocalizzi di Alberto Fortis e il flauto traverso di Mauro Pagani che risentiremo anche nel successivo Il mare e il castello accompagnato da delle note di sax.

Il secondo lato del disco si apre con una sfrenata ripresa strumentale del tema di Attila completamente rivisitato in chiave prog. Segue poi un suggestivo vocalizzo (Canto d’amore barbaro) della leggendaria ed eccentrica cantante serbo-inglese Lene Lovich, reduce del teatro d’avanguardia d’oltremanica, amica di Salvador Dalì e con collaborazioni in esperienze musicali di ogni genere che spaziano dalla discomusic del collega Cerrone fino a propri esperimenti di musica avant-garde ed elettronica.

L’altra ammaliante voce femminile del brano Canto della sirena che accompagna l’esilarante scena della zattera dei barbari che s’imbattono nel mitologico essere marino è invece di Rossana Casale, corista sin dagli anni ’70 per Vasco Rossi, Al Bano e Romina Power, Mina, Riccardo Cocciante, Mia Martini e Loredana Bertè e che da lì a breve avrebbe debuttato come solista proprio con un album prodotto dalla PFM (la sirena a cui dava la voce nel film era invece la sensuale attrice Anna Kanakis, nonché miss Italia 1977).

La chiusura sulle note della musica che accompagna la tragicomica battaglia finale contro i Romani è una cavalcata elettrica in sapor di Deep Purple: sferzanti chitarre hard rock e batteria degna dei migliori scenari epici che affastelleranno l’immaginario heavy metal e che in qualche modo sono stati da base per l’ispirazione del film stesso, nato probabilmente dall’idea di parodiare il successo di Conan il barbaro con Arnold Schwarzenegger uscito quello stesso anno.

Dopo la pubblicazione in DVD ad inizio anni 2000 finalmente nel 2015 anche l’intera colonna sonora, compresa di tutti gli intermezzi musicali, venne stampata su CD grazie all’opera della Beat Records Company, dando finalmente giustizia a una pellicola magari non bellissima, ma sicuramente di culto di certo cinema comico italiano degli anni ’80 (doverosamente inserita nell’ampio catalogo di Infinity) e alla sua insolita colonna sonora di grandissima qualità.

Tracklist prima stampa su LP del 1983:

A1. Attila (versione barbara)

A2. La Fuga (strumentale)

A3. La Maga (strumentale feat. Alberto Fortis e Mauro Pagani)

A4. Il Mare e Il Castello (strumentale feat. Mauro Pagani)

B1. Attila (versione strumentale)

B2. Canto D’Amore Barbaro (strumentale feat. Lene Lovich)

B3. Canto Della Sirena (strumentale feat. Rossana Casale)

B4. La Battaglia (strumentale)

Tracklist tistampa su CD del 2015:

Album originale (rip da vinile)

01. Attila (versione barbara)

02. La Fuga

03. La Maga

04. Il Mare e Il Castello

05. Attila (versione strumentale)

06. Canto D’amore Barbaro

07. Canto Della Sirena

08. La Battaglia

Film score integrale (master tapes)

09. Attila (Inizio Film)

10. Attila (Vers. Barbara)

11. Canto Della Sirena (Vers. 1)

12. Attila (Reprise)

13. Le Mondine

14. Canto D’amore Barbaro

15. Assalto Al Castello

16. Accampamento Romano

17. Attila (Reprise 2)

18. La Maga Nell’antro

19. Tema Mare

20. La Battaglia

21. Canto Della Sirena (Vers. 2)

22. La Maga (Vers. 2)

23. Fuga di Uraia

24. La Maga (Sulla Portantina)

25. Titoli di Coda