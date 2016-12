Articolo 31 – E’ Natale (Ma Io Non Ci Sto Dentro) (1993 – singolo)

Sulla scia del successo inaspettato dell’album di debutto “Strade di Città”, trainato dal singolo “Tocca Qui”, ecco che gli Articolo 31 battono il ferro finché è caldo pubblicando il singolo natalizio dal titolo giovanilistico “E’ Natale (Ma Io Non Ci Sto Dentro)” dove ritroviamo la formula già note e testata di dozzinali doppi sensi, storie quotidiane da ventenni sfigati e sbruffoni con l’aggiunta in questo caso di un odio per le feste natalizie.

In fin dei conti il loro messaggio è condivisibilissimo, peccato che il tutto si riduca a buone intenzioni: J-Ax e DJ Jad non riescono ad essere ficcanti con un testo populista che non affonda mai il colpo finendo per far sembrare quel loro atteggiamento “contro” posticcio e studiato a tavolino, non sorprende quindi che tutta questa fuffa sia stata architettata ad arte da Linus e Radio Deejay, facendo perdere ogni briciolo di credibilità alla critica sociale del duo.

Sorvolando sul patetitco intro bigottamente censurato sulla parola “vibratore” (ma perché!?) ci soffermiamo sulla b-side “Capodanno Danno”, una storia fantozziana che nemmeno gli 883: il nostro è costretto a portarsi alla festa di Capodanno il cuginetto Ambrogino, sboccato e volgare che lo fa andare in bianco. La cosa più agghiacciante è il ritornello ai limiti dello “scabroso”:

Un capodanno, un capodanno-danno.

Un capodanno, un capodanno-danno.

Un capodanno, un capodanno-danno.

Un capodanno-danno-danno-danno-danno.

Vista la vena involontariamente demenziale del duo da un lato è un peccato che non ci abbiano più riprovato, magari ci avrebbero risparmiato le porcate ben peggiori fatte in seguito.

