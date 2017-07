Senza timore di smentita possiamo affermare che gli imprescindibili Art Of Love sono stati il peggior gruppo dance di sempre.

Musicalmente inetti, fantasia nulla e testi da adolescente in overdose da testosterone, sono riusciti nel giro di una manciata di mix a creare un proprio sound, ideale per qualche festa a tema perché, che lo si voglia ammettere o meno, canzoni come “Tromba” o “Se Ti Sale” non possono mancare in nessuna serata trash-dance che si rispetti.

Quali sono gli ingredienti di tutto questo? Pochi e semplici: una bella cassa dritta e ipertamarra in primissimo piano, una suadente voce femminile che recita un testo che lascia pochissimo all’immaginazione e la hit da discoteca della riviera romagnola è sfornata, con la possibilità di riciclaggio come colonna sonora per qualche pubblicità di hot line televisive.

A suo modo un piccolo capolavoro che ha fatto scuola.

Duro

Prendimi per mano

Io ti porterò con me

Nel tempio della notte

Tra sogno e realtà

Dove il sogno nasce morbido e diventa più sicuro

Ora libero, ora duro

Duro duro, lo voglio duro

Duro duro, lo voglio duro

Lo voglio duro

Il ritmo batte sulla cassa e non mi basta, e non mi basta

Lo voglio duro, lo voglio duro

Che mi entri dentro ritmo attivo progressivo

Trasgressivo, progressivo

Lo voglio duro, che faccia male quando sale

Quando sale, e quando sale

Lo voglio duro un conducente sale scende e non fa niente

E sale scene e non fa niente

Lo voglio duro, duro duro

Lo voglio duro, duro duro

Lo voglio duro

Lo voglio duro, duro duro

Lo voglio duro, duro duro

Lo voglio duro

Lo voglio duro, duro duro

Lo voglio duro, duro duro

Lo voglio duro

