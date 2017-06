Se qualcuno mi chiedesse di cosigliarli una compilation brutta risponderei prontissimamente: “Anvedi Come Bballa: a Compilescion de Nando”. In tre parole: schifo, schifo, schifo. Dalla coperetina fatta a caso alla selezione ancora più inspiegabile.

Siamo nel 2004 e sull’onda del successo del tormentone idiota “anvedi ome balla Nando” creato da Teo Mammucari (un persoaggio che archivierei rapidamente nella sezione “mai fatto ridere”) esce questo “divertente” CD che ha il gravoso obbrigo di raccattare brani a caso per accompagnare la canzone-tormentone “Nando discoteca” (presente in ben due inutili versioni).

Poiché si tratta di musica che deve divertire ecco che ci ritroviamo la solita collezione di brani sciocchini, demenziali o comici interpretati soliti nomi: Francesco Salvi “C’è da spostare una macchina”, Skiantos “Mi piaccion le sbarbine” (ma gli Skiantos han fatto solo questa canzone?), Le Sorelle Bandiera “Fatti più in là”, Claudio Bisio “Rapput”, Gianni Drudi “Fiki fiki”, Federico Salvatore “Azz…”, Leone Di Lernia “Passami la palla” e Dario Vergassola “Non me la danno mai”. Non serve a molto la presenza di Teo Teocoli con “Per un beso me mareo”, né tantomeno quella di Mimmo Amerelli (cioè Paolo & Luca) con l’orripilante “Alla consolle” (se non a ricordarci che la demenza non ha confini).

Il pezzo di chiusura (prima di un inutile remixdi “Nando discoteca”) è lasciato al mitico Cristiano Malgioglio con “Sbucciami” che in realtà è diventata pseudo-comica negli ultimi anni per “colpa” del Malgioglio opinionista televisivo.

Tanta confusione per una compilation dolorosamente inutile come poche.

Tracklist:

01. Super Nando – Nando discoteca

02. Francesco Salvi – C’è da spostare una macchina

03. Mimmo Amerelli – Alla consolle

04. Skiantos – Mi piaccion le sbarbine

05. Le Sorelle Bandiera – Fatti più in là

06. Claudio Bisio – Rapput

07. Gianni Drudi – Fiky fiky

08. Giorgio Porcaro – Sen’t bello

09. Federico Salvatore – Azz…

10. Teste Sciroppate – Il mago e la strega

11. Teo Teocoli – Por un beso me mareo

12. Leone Di Lernia – Vamos a la play (Passami la palla)

13. Dario Vergassola – Non me la danno mai

14. Cristiano Malgioglio – Sbucciami

15. Super Nando – Nando discoteca (Mambo mix)