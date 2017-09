Se fossi stato un fan di Non è la Rai probabilmente scriverei queste righe con un piglio differente, più entusiastico e nostalgico per quei pomeriggi spensierati con gli amici a giocare a pallone, andare in bicicletta e sfidarsi ai videogiochi, pensando a quanto si stava meglio all’ora invece che oggi e quando bastava guardare una nuova puntata di Beverly Hills 90210 per far passare il malumore. Invece no, perché pur se teenager all’epoca trovavo un abominio Non è la Rai, quel suo pollaio di ragazze che cantavano pessime canzoni e facevano giochini scemi riempendo in maniera atroce i pomeriggi dei ragazzini scemi, mentre io, per giuta, dovevo fare i conti con interrogazioni e compiti in classe.

Regina incontrastata di quel mondo fatto di Cruciverbone, balletti in costume e canzoncine in playback fu Ambra Angiolini, vero e proprio prodotto della factory di Gianni Boncompagni capace di marchiare a fuoco la trasmissione diventandone per tutti il volto (e facendo dimenticare i primi due conduttori: Enrica Bonaccorti e Paolo Bonolis).

Non è la Rai ci interessa non per i suoi risvolti sociologici, piuttosto per la musica che era colonna portante della trasmissione. Oltre alle varie compilation di rigore, ben tre furono le cantanti lanciate dallo show: Ambra, Pamela Petrarolo (detta anche l’anti-Ambra) e Francesca Pettinelli.

Tralasciando l’effimera carriera musicale di Pamela e Francesca durata nel migliore dei casi un paio di dischi, la nostra Ambra riuscì a registrarne ben quattro in cinque anni che però nessuno ricorda se non il primissimo “T’appartengo”, sorta di figlio bastardo di Non è la Rai che fu pubblicato durante la quarta e ultima edizione della trasmissione televisiva.

T’appartengo (1994)

Proprio su questo “T’appartengo” ascoltiamo per la prima volta la voce di Ambra perché in reltà le canzoni cantate durante lo show televisivo erano interpretate in playback sulla voce di un’interprete professionista.

Il successo, più che straordinario, fu pauroso: 370.000 copie vendute solo in Italia, 3 dischi di platino ed uno d’oro. Oggi non è difficile comprendere l’appeal discografico di questo prodotto: il disco è una sorta di diario musicale della ragazza allora diciassettenne, musicalmente a metà il rap romantico del Jovanotti più radiofonico (“T’appartengo”, “L’ascensore”, “E muoio”, “Immagina che bello”) e il pop caramelloso dai ritornelli confezionati per essere cantati in coro, proprio come succedeva a Non è la Rai (“Margheritando il cuore”, “Si parte stanotte”, “Lunedi Martedi”).

Un po’ come da tradizione italiana il disco venne anche pubblicato in Sud America in lingua spagnola con il titolo “Te pertenezco” e anche oltre oceano ottenne un ottimo successo, soprattutto in Cile.

Il peso specifico di questa roba è ovviamente pari a zero, ma non possiamo non complimentarci di fronte a cotanto esercizio di marketing.

Tracklist :

01. T’appartengo

02. L’ascensore

03. Margheritando il cuore

04. E muoio

05. Che bisogno d’amore

06. Si parte stanotte

07. Immagina che bello

08. Lunedi Martedi

09. T’appartengo (remix)

Angiolini (1996)

Senza nemmeno accorgesene arriviamo al 1996 quando uscì “Angiolini” dove Ambra, oltre ad un cognome si presenta con un nuovo look più maturo, lasciando a casa i boccoloni e lo zainetto, sfoggiando un nuovo taglio di capelli e un abitino quasi sexy.

Il disco è la versione 2.0 del debutto, stessi ingredienti: rap lento e commerciale, testi rigorosamente romantici (anche se Ambra dice addirittura qualche parolaccia giusto per farci vedere che è cresciuta) e ritornelli pop. Oltre ad arrangiamenti meno approssimativi, qui troviamo anche una spruzzata di R&B per rinfrescare il suono. In altre parole il solito tentativo di cercare di acchiappare tutte e sonorità “giuste” che passavano in radio.

“Aspettavo te” e soprattutto “Ti stravoglio” raggiungono lo scopo, il resto è pura musica di sottofondo quando non fastidiosa (“Niente da capire”). Il disco vendette ben 120.000 copie, ma rispetto al botto del debutto fun un mezzo flop. Anche questo disco venne regalato al mercato sudamericano con il titolo “Angelitos” evidentemente per la gioia dei suoi fan.

Tracklist:

01. Tu sei

02. Ti stravoglio

03. Niente da capire

04. Oggi no

05. Aspettavo te

06. Adesso ti prendo

07. Ti do ancora amore

08. Fermati

09. Buoni amici

10. Mi fai bene, mi fai male

11. Oggi no (reprise)

Ritmo vitale (1997)

Il 1997 segna la svolta artistica di Ambra, esce infatti “Ritmo Vitale” che già dal titolo suggerisce sonorità più ritmate, ma la novità più “interessante” è che la nostra si scrive per la prima volta i testi.

Nonostante gli intenti il disco suona sfilacciato e privo di minima direzione: al solito rap da quattro soldi (“Forse”, “Voglio tutto”) si affiancano arrangiamenti electro-rock (“Danza”, “Ritmo vitale”) e brani dal sapore trip hop (“Viaggerai”, “Il suono dell’anima”).

Sarà per via della pessima copertina, sarà che i brani mancano di appeal, sarà che solo “Brivido” ricorda il suono sbarazzino dei dischi precedenti o forse il pubblico è semplicemente cresciuto e non è più interessato ad ascoltare le canzoni di Ambra; in ogni caso il disco riuscì a vendere a malapena 89.000 copie nonostante l’esposizione mediata della nostra. Questo non impedì la solita stampa sudamericana di “Ritmos vitales” questa volta ricevuta freddamente.

Tracklist:

01. Io, te, Francesca e Davide

02. Brivido

03. Danza

04. Ritmo vitale

05. Viaggerai

06. Inferno e Paradiso

07. Il Suono dell’anima

08. Forse

09. Guardati le spalle

10. Voglio tutto

11. Stavolta perdi

InCanto (1999)

Nonostante una carriera musicale in constante declino Ambra ci riprova per la quarta e ultima volta. Abbondonata la sbandata trip hop qui ci ritroviamo con un suono più asciutto di pop nero preso direttamente dalla classifica di Billboard.

Nessuno però si accorge che “InCanto” viene pubblicato o che arrivi nei negozi a causa della promozione nulla e destribuzione pessima della RTI che non voleva neppure pubblicare il disco.

Come dare torto alla casa discografica? Il disco non sa di nulla e non ha nessun brano spendibile come potenziale successo radiofonico. A niente servì che Ambra si vestisse con abiti mediorientali per promovere il disco (ma perché?) che con le sue misere 35.000 copie vendute fece affondare per sempre la carriera musicale della reginetta di Non è la Rai che tornerà dietro il microfono solo nel 2008 con “Voglia questa voglia” e “Tunga tunga sotto la doccia”, sigle per il programma Stasera Niente MTV che ci ricordano il motivo per cui nessuno sentiva il bisogno di ascoltare le sue canzoni.

Tracklist:

01. Canto alla Luna (con Ciro “De Niro” Borrelli)

02. Butterfly 2000

03. Capita anche a me

04. Il piacere della seduzione sincera che non cerca giustificazioni

05. Senza respiro

06. Luca e Stella

07. Battiti

08. Sospesa

09. Sleeping With an Angel (con Andrea Artipoli)

10. Prendo un segretario

11. Il tuo profumo (con Francesco Forni)

12. Radio notte