Dell’edizione del Festival di Sanremo più della vittoria contestata degli Avion Travel ricordiamo quel vero caso umano da paginone centrale di Gente che fu Alessio Bonomo che raggelò l’ambiente come un banco di prodotti tipici calabresi al raduno annuale della Lega Nord a Pontida.

Il giovanissimo cantautore napoletano porta sul palco dell’Ariston questo delirio mistico dovuto, presumibilmente, a traumi subiti da bambino durante l’ora di catechismo. Ancora oggi, nessuno, tantomeno noi, abbiamo ancora capito se “La Croce” fosse un brano geniale o una cagata col botto.

Dopo una rigida presentazione di un malvestito Fabio Fazio, già prima di aprire bocca si intuisce che il Bonomo non è certo salito sul palco dell’Ariston per raccontarci una barzelletta ed ecco che dopo una introduzione audace che pare rubata ai Litfiba di “Terremoto” ha inizio questo amarissimo lamento dove il nostro recita (letteralmente! Bonomo parla, non canta. Uno stile che può, per certi versi, ricordare Giovanni Lindo Ferretti) su una base musicale ipnotica la sua invettiva contro i falegnami. Più Esorcista o più Esorciccio? Mah, vedete un po’ voi.

E ognuno ha la sua croce,

ma certe croci sono enormi

ognuno ha la sua croce

ma certe croci vanno in fiamme

ti divorano le spalle

e ti spezzano le gambe

e ognuno è un falegname

e costruisce nuove croci

e le butta sulla gente.

E c’è chi da questo orrendo costruire

ne esce pure vincitore

vincitore sulle spalle

di chi piano piano muore…

Roba da spaccargli un palo in mezzo agli occhi

o da perdonarli

da baciare la terra coi ginocchi

e rimanere… così…

disarmati sotto il cielo

come una lampadina ancora accesa

nonostante sia mattina…

nonostante sia mattina…

Il tono vocale sfrontatamente lagnoso, il riff ipnotico e i feedback della chitarra elettrica in sottofondo, in tutta franchezza, non lasciano indifferenti, ma più che un palo in mezzo agli occhi Bonomo si diede la zappa sui piedi. Perché terminata l’esibizione la platea era sotto choc e la stampa aveva finalmente un succulento argomento per animare i dibattiti al Dopofestival.

Certo, “Mamma RAI Immacolata” permettendo, il Bonomo avrebbe potuto farsi flagellare da Peppe Vessicchio in diretta durante la performance, in una sorta di Passione anticipata a febbraio… Ma in fin dei conti, così va più che benone.

Si formarono immediatamente le fazioni pro e contro “La Croce”: chi lo definiva un poeta visionario, chi un incapace in cerca di un po’ di notorietà. Fatto sta che nella classifica finale l’eretico Alessio arriva quindicesimo.

Nelle settimane a seguire, le polemiche per l’esibizione di Bonomo ebbero una certa eco. Attirato dalla “fama” del cantautore, nientepopodimeno che Oliviero Toscani si offrì di girare il videoclip del brano che perentoriamente suggella il tutto, sparando a raffica sugli spettatori immagini di croci, composte invece che da assi di legno da simboli (alcuni eloquenti , altri meno) che ti fanno venir l’istinto di “spaccarti un palo in mezzo agli occhi” e di “baciare la terra coi ginocchi”.

Dopo la pubblicazione, l’anno seguente, dell’album “La Rosa dei Venti” (prodotto proprio da Fausto Mesolella degli Avion Travel), il grande pubblico perse le tracce di Bonomo anche se continuò la sua carriera collaborando con Nada, Andrea Bocelli, Avion Travel, Musica Nuda e Alessandro Haber.

Barbara Ghiotti & Tommaso Labate