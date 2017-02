Abbiamo tutti sotto gli occhi e nelle orecchie i risultati nefasti dell’italodiscoploitation di metà anni ’80, quando in tutte le parti del globo (Regno Unito escluso) si moltiplicavano act improvvisati dai nomi inutilmente kitsch che su casse dritte canticchiavano qualsiasi porcheria in un inglese il più delle volte piuttosto forzato. Ovviamente si tratta di una degenerazione figlia dei fenomeni (spesso da baraccone) targati Turatti & Chieregato che hanno fatto ballare tutto il mondo, commercializzando un genere nato come evoluzione sintetica della discomusic con un padrino di lusso come Giorgio Moroder.

Tra i pilastri del genere troviamo Alberto Carpani, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Albert One, “simpatico” gioco di parole che ironizza sulla stazza del corpulento DJ che nel corso della sua carriera si è cercato di nascondere dietro diversi nomignoli tra i quali è doveroso ricordare Jock Hattle, con il quale portò al successo “Yes-No Family” scritta a quattro mani con un giovane Enrico Ruggeri.

Correva l’anno 1984 e il nostro fa il botto con “Turbo Diesel”, brano incluso nella fortunata serie di compilation “Mixage” dello stesso anno, sorta di bignami della musica pop-dance da classifica che non poteva mancare in nessun walkman o autoradio che si rispettasse.

Per scrivere questo capolavoro che ci elenca i pregi di otto famose case automobilistiche, ci sono voluti ben quattro cervelli: oltre ai soliti sospetti (Miki Chieregato e Roberto Turatti) troviamo Chuck Rolando (altro marpione della scena italo disco nonché componente dei nostrani Passengers) e il più snob Fred Ventura, forse uno dei pochissimi personaggi dell’epoca che è riuscito a sopravvivere a se stesso nel corso dei decenni e che ancora oggi gode di immutata stima dai DJ della notte (soprattutto nord-europei).

“Turbo Diesel” è un po’ la quintessenza di quel vuoto pneumatico che ci fa contemporaneamente amare e odiare gli anni ’80, o quanto meno certi anni ’80. Da un lato la canzone “è una cagata pazzesca” (cit.), confermandoci come le esigenze del popolo della notte abbiano cominciato ad abbrutirsi con lo sdoganamento della disco dai club gay della East Coast americana, finendo per diventare bubble gum per fighetti alla Saturday Night Fever, dall’altro la goliardia del pezzo, l’alta concentrazione di ridicolo e le buone dosi di autoironia del personaggio non possono farci immediata simpatia, magari guardando il fetentissimo video che lo accompagnava.

Senza dubbio è però ancor più memorabile l’apparizione di Albert One versione “omino Michelin” al Festivalbar dello stesso anno: immaginate un ragazzone obeso, vestito con una tuta bianca e dotato di volante di plastica al collo che salta e balla sul palco sulle note di questo pezzo. Notevole.

Onestamente, non possiamo che perdonargli tutto. In fin dei conti non era (tutta) colpa sua.

Turbo Diesel

Turbo Diesel… Turbo Diesel…

Bugatti – I saw you in a dream,

Volvo – You’re running hot like steam,

Subaru – You start off like an arrow,

Volkswagen – You never gave me sorrow.

Sitting at the wheel,

My tires burn to squeal,

I know that I will soon be,

A hero in the Grand Prix.

Saturday night I win at Le Mans,

Risking my life I wave to my fans,

Morning collides, champagne on ice,

Now I’m a star driving my car…

Ferrari – The fastest on the street,

Rover – You are my everything,

Bentley – A coffin for a king,

Mercedes – So classic and so chic.

I drive without emotion,

I calculate each curve,

I know that I will soon,

A hero in the Grand Prix.