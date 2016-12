“Sharazan”?

Che vuol dire Sharazan?

Cos’è Sharazan?

Dov’é Sharazan?

Una formula magica?

Si può forse mangiare?

Quanto costa?

E’ in vendita anche su eBay? Mah…

Vediamo se Al Bano e Romina Power riescono a spiegarcelo.

Il pezzo comincia con un sommesso rumore di sciabordio di onde. Benissimo, è un indizio! Siamo vicini al mare! Ma ecco che Al Bano attacca a cantare:

Da bambino io sognai

Di eroi e marinai

Nella mente avevo già

La mia idea di libertà

Grazie tante, c’era il rumore del mare! Non ci sei davvero d’aiuto Al Bano! Ma ora tutti zitti perché è il turno di Romina:

La bambina che era in me

Ora è donna insieme a te

Stretta tra le braccia tue

La mia idea di libertà

Ah, quindi Sharazan potrebbe essere l’hotel dove i coniugi Carrisi hanno trascorso la prima notte di nozze? Io propendo per quest’ipotesi. Il ritornello forse ci darà qualche informazione in più:

Sharazan, Sharazan

È la voglia di volare

Di sognare insieme a te

Il modo giusto per amare

Sharazan, Sharazan

Paradiso che mi dà

Sempre la felicità

Ohohoho, ohoho

Sharazan, Sharazan

Ali azzurre per volare

Per scoprire che c’è ancora

Un posto giusto per amare

Sharazan, Sharazan

Tempo di felicità

Sempre estate ci sarà

Per noi insieme a Sharazan

Anche se la “voglia di volare” farebbe pensare alle droghe pesanti, ora mi è tutto chiaro! “Sharazan” è sicuramente la tenuta dei Carrisi nel prestigioso comune di Cellino San Marco! O, più probabilmente, “Sharazan” è il vinello prodotto nelle terre di famiglia, che Al Bano ha bevuto come fosse acqua minerale per poter scrivere questa delirante canzone… E Romina per poterla cantare.