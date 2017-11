Siamo nel 1990. I campionati mondiali di calcio si svolgono nella nostra Italia. Per l’occasione l’inno ufficiale della nazionale italiana viene scritto da Giorgio Moroder e interpretato da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che ci regalano quella “Notti Magiche” che abbiamo imparato ad amare.

La Svezia non vuole essere da meno e in occasione della partecipazione ai mondiali raccoglie un team di all-star della musica, della comicità e del calcio svedesi per sfornare il proprio personale inno benaugurante da sfoderare in Italia senza sfigurare: ecco quindi il noto quartetto comico After Shave interpretare, insieme all’intera squadra nazionale di calcio svedese, la canzone “Ciao Ciao Italia”, con testo scritto a quattro mani da Eddie Oliva, cantante amalfitano divenuto celebre in Svezia sin dagli anni ’70, e dalla nostra vecchia conoscenza Lasse Holm, l’autore di quella gemma conosciuta come “Cannelloni Macaroni (Pizzeria Fantasia)”, ovvero una delle canzoni più brutte mai scritte sull’Italia; per non farsi mancare proprio nulla Holm compone anche la musica.

Lo zampino di Lasse Holm si sente forte e chiaro, con una base al limite del trenino e il testo epico a metà tra l’italiano e lo svedese, che celebra la bravura della formazione gialloblu. Non passa inosservato l’incipit “È l’ora di andare ai mondiali / Si accende una stella per noi”. Va detto che almeno i cori dei calciatori sono intonati.

Per la cronaca, la Svezia era nel girone B insieme a Brasile, Costa Rica e Scozia. Non vinse nemmeno una delle tre partite. Il brano però raggiunse la dodicesima posizione nella classifica dei singoli svedesi. Grazie, After Shave. Grazie Lasse Holm.

Ciao Ciao Italia

È l’ora di andare ai mondiali

Si accende una stella per noi

Ja vägen mot vm är klar

La strada è lunga e difficile

Vi satsar och tar nya tag

Rom blev ej byggd på en dag

Ciao ciao Italia

Här är vårt lag

Nu är det vi som ska göra’t

Nå målet och gå till final

Ciao ciao Italia

Minns Gren-no-li

och broder Nacka som i himlen ler

när Nordins Olle blandar och ger

Så Ravelli och Rehn, Jonas Thern och Hysén

blir så bra

ciao ciao Italia

Giochiamo di forza vinciamo

Ja bollen ska rulla vår väg

Låt anfall bli bästa försvar

Aspetta fontana di Trevi

en slant i din önskefontän

bidrar kanske till succén

Ciao ciao Italia

Här är vårt lag

Nu är det vi som ska göra´t

Nå målet och gå till final

Ciao ciao Italia

Minns Gren-no-li

och broder Nacka som i himlen ler

när Nordins Olle blandar och ger

Så Ravelli och Rehn, Jonas Thern och Hysén

blir så bra

ciao ciao Italia (ooh..)

Ciao ciao Italia

Minns Gren-no-li

och broder Nacka som i himlen ler

när Nordins Olle blandar och ger

Så Ravelli och Rehn, Jonas Thern och Hysén

blir så bra

ciao ciao Italia