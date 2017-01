Una delle principali colpe di Pippo Baudo è di aver costantemente cercato di riproporre il mito di Gigliola Cinquetti in tutte le salse, acchiappando la ragazzina di turno e lanciandola al Festival con una scontatissima canzone pruriginosa sugli amori adolescenziali. Spesso gli è anche andata bene, ammettiamolo, ma tante altre volte no, con risultati spesso davvero inquietanti.

È questo il caso di tale Adriana Ruocco, ragazzina appena quattordicenne dotata di una voce formidabile e dalle movenze copiate dal più scafato Gianni Morandi, porta sul palco dell’Ariston un intreccio piccante di sesso tra minorenni, o almeno questo vogliamo immaginare perché sarebbe lo scenario migliore.

All’apparenza lei ci crede davvero al suo candido amore, ma fin dall’esordio “lo so che è troppo presto, ma ti voglio ogni giorno in più” spariglia le carte e si capisce che non si tratta della prima cotta adolescenziale, piuttosto dell’incontrollabile voglia di un rapporto sessuale nonostante la tenera età. Dice “ti voglio amare” ma è chiaro che non le basta pomiciare sulle panchine del parchetto.

Se il suo innamorato pensava di aver trovato una candida ragazzina la cosa butta male, perché dentro il vestitone bianco si nasconde una vera panterona che si lancia quindi in acutissime note, al grido di battaglia di “sarò bellissima e impazzirai per me, e tutto per avermi perché sarò dolcissima”.

Tutta la canzone si snoda così tra il desiderio carnale della fanciulla verso il suo amato e un lirismo da pensierini sul diario, con qualche neanche tanto velata minaccia “amore mio, non amare finché arrivo io e se lo farai mi dispiacerà per lei, io li difendo i sentimenti miei” (facile immaginare gli sganassoni a piene mani), ma qui finisce, con lo scontatissimo applausone dell’Ariston, a cui padron Pippo con dovizia sapeva cosa cucinare.

Secondo posto ed un successivo Sanremo 1997 dove, non ancora diventata bellissima, le diedero da cantare l’insalvabile “Uguali Uguali” in una pessima pantomima di Ambra Angiolini fuori tempo massimo, affossando ogni possibilità di carriera che difatti si chiuderà l’anno dopo.

Sarò Bellissima

Lo so che è troppo presto

Ma ti voglio

Ogni giorno di più

Ci avvicina un po’

Tanto il tempo è dalla parte mia

E mi preparerò per te

Per piacere a te

E tu mi dirai

Ti voglio

Chissà che faccia che farai

In quel momento lì

Sarò bellissima

Io li conosco i gusti tuoi

Ti studio da una vita ormai

Mi giocherò tutto per tutto, io ti avrò

Ti accorgerai di me

Ma fino a innamorarti

Perché sarò bellissima

Impazzirai per me

E tutto per avermi

Perché sarò dolcissima

Amore mio

Non amare finché arrivo io

E se lo farai

Mi dispiacerà per lei

Io li difendo i sentimenti miei

E tu, quel giorno che li capirai

Mi ringrazierai

E poi di dirai

Ti voglio

E dalla gioia piangerò

In quel momento lì sarò bellissima

Verrà l’estate a innamorare

Ti apparirò da blu del mare

Ed entrerò dentro il tuo cuore

Bella come il sole

Ti accorgerai di me

Ma fino a innamorarti

Perché sarò bellissima

Impazzirai per me

E tutto per avermi

Perché sarò dolcissima

Sì bellissima

Ti accorgerai di me

Ma fino a innamorarti

Perché sarò bellissima