“Lasciala Stare” è senza dubbio il segreto nascosto degli 883. Imbarazzante come aver piacchiato un ragazzo disabile alle scuole medie.

Tutti conoscete, volontariamente o involontariamente, i loro successi, ma in pochi ricordano questo brano inedito comparso nella ristampa di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” del 2000.

Gli 883 degli inizi soo un diamante grezzo, molto più “duri e puri” di tanti rocker alla camomilla che giravano in radio, forti di un linguaggio di strada o meglio da bar, assai distante dalle smancerie canticchiate nelle canzoncine da spiaggia del periodo post-Repetto.

In questo brano semi sconosciuto (il gruppo metal demenziale de Gli Atroci nel 2004 penserà bene di farne una cover) Max Pezzali si speinge ben oltre la soglia dell’improponibile dando voce ad un incrocio bastardo tra Tony Montana e Arnold Schwarzenegger.

Se musicalmente appare anonima come un foglio di carta igienica bianco, il testo è la chiave di volta di questo piccolo capolavoro. Qui la coppai Pezzali-Repetto mostrano un temperamento da veri uomini latini (anche se di Pavia) che difendono il territorio femminile in maniera piuttosto “fisica”. Max invita un ragazzo a non avvicinarsi alla “sua donna” senza troppi giri di parole, onde evitare di surriscaldare gli animi, anche perché il nostro si bulla di aver vinto l’ambitissimo “premio hooligan” dell’anno:

Lo sai che io nella tasca interna mi porto sempre uno Uzi,

un’arma efficace, semplice e moderna

con una sola raffica ti posso sfigurare,

per farti l’autopsia non sapranno come cominciare.

La parte più divertente è però nel ritornello dove l’incauto playboy viene simpaticamente apostrofato come “stronzetto” e “coglione” e minacciato di gambizzazione e amputazione degli arti superiori. Ora ci domandiamo come sia potuto accadere che questa furia omicida si sia potuta trasformare in brani tipo “Come Mai”, “Senza Averti Qui” e “Una Canzone d’Amore”. Che sia passata la censura di Claudio Cecchetto

Lasciala Stare

(Pezzali, Repetto, Guarnerio, Peroni)

Ehi tu ragazzino, magari non ti rendi conto

se ci provi con lei una gran brutta fine stai rischiando

perchè non sai che ho vinto il premio hooligan quest’anno

e prima che tu te ne accorga il tuo sangue si starà spargendo.

Ehi tu ragazzino, lo sai che io nella tasca interna

mi porto sempre uno Uzi,

un’arma efficace, semplice, moderna

con una sola raffica ti posso sfigurare

per farti l’autopsia non sapranno come cominciare.

Lasciala Stare stronzetto,te lo dico per te (eee)

te lo dico da amico sai

perchè di donne ne trovi ma le gambe che perdi

forse non le recupererai!

Lasciala stare coglione, te lo dico perchè (eee)

io so essere umano sai

perchè ragazze ne trovi ma le braccia che perdi

certo non le recupererai!

Ehi tu ragazzino, mi sa che tu non hai capito

perché attacchi ancora, neanche aspetti che io sia uscito

vuoi proprio che ti mostri il lato brutto della vita

una bottiglia molotov e in un attimo è finita.

Ehi tu ragazzino, che corri fuori come un pazzo

perchè la tua auto è stata vittima di un razzo

non dimenticare se ripassi un’altra volta

che di missili terra-terra io ne ho un’infinita scorta!

Lasciala Stare stronzetto,te lo dico per te (eee)

te lo dico da amico sai

perchè di donne ne trovi ma le gambe che perdi

forse non le recupererai!

Lasciala stare coglione, te lo dico perchè (eee)

io so essere umano sai

perchè ragazze ne trovi ma le braccia che perdi

certo non le recupererai!