Le 5 peggiori canzoni italiane del 2016

Inutile nasconderlo, il 2016 è stato indubbiamente un anno pop, molto pop, pure troppo (semi-cit.): dalla politica allo spettacolo passando per la musica non si è capito bene dove finisse l’una e cominciasse l’altra. Disorientamento a parte, di questo mare magnum di suoni, dischi e canzoni noi vogliamo elencarvi i 5 brani che ci sono rimasti nel cuore o meglio nelle orecchie, come una ferita che, nonostante i mesi trascorsi, ancora non vuole guarire. Buon ascolto!

Potevamo aprire la nostra classifica con “Amore wi-fi” di Benji & Fede, la nuova pessima versione de “La fabbrica di plastica” di Gialunca Grignani in coppia con Ligabue o “Comunisti col Rolex” di J-Ax e Fedez ma noi invece ripeschiamo “Prima del tuo cuore” cantata da Gianluca De Rubertis (de Il Genio) e Amanda Lear. Oggettivamente gli altri pezzi citati sono più brutti ma quello che ci innervosisce della nostra Divina Amanda è dover accontentarsi (e accontentarci) di canzoni così mediocri. “Prima del tuo cuore” è semplicemente una brutta canzone con un testo finto-sofisticato che urla spleen adolescenziale da tutti i pori, con un arrangiamento che vuole tributare il solito Serge Gainsbourg ma che finisce per scimmiottarlo anche a causa del timbro vocale di Gianluca De Rubertis troppo posticcio e per niente naturale (qualcuno ha detto stonato?), che gioca a fare il Fabrizio De André con le melodie prese in prestito dal miglior Enrico Ruggeri. Noi amiamo Amanda Lear e guai a chi ce la tocca, ma questa canzone non soddisfa alcun criterio qualitativo al quale ci ha (quasi) sempre abituato.

Quando la realtà supera la fantasia. Chi avrebbe mai pensato che un giorno Fausto Leali e Mina finissero a duettare su una cover in italiano di una scrausa boyband inglese? Ebbene sì, due potentissime voci pop che interpretano “A chi mi dice”, un classico giustamente dimenticato della musica per adolescenti uscito solo una decina d’anni prima (chi si ricorda la versione italianizzata di “Breath Easy” dei Blue?). La genialità sta nel fatto che tutti gli ormoni adolescenziali di cui era permeato il brano originale vengono ora spazzati via dall’attitudine anzianotta dei due interpreti ben oltre l’età pensionabile, a creare un cocktail esplosivo di passione da terza età.

“Take Me” del divo delle soap opera made in Italy si piazza nel sottoinsieme dei pezzi “amore chiama, artista risponde” di cui fanno parte “Per te” di Jovanotti, “Più bella cosa non c’è” di Eros Ramazzotti e tutte le altre serenate, cantate ad un amore così grande che una sola canzone non può contenerlo tutto. Il pezzo ci racconta di un viaggio che Walter Nudo vorrebbe compiere mano nella mano con la sua compagna, destinazione la Luna. Nonostante sia nella stessa camera delle meraviglie dei brani sopra citati, questa “Take Me” viene staccata (non solo cronologicamente) malomodo dai pezzi di Jova e Eros. Forse quest’amore non è poi così superbo come vuol farci credere il nostro AstroWalter, forse la Luna non è il corpo celeste a cui tutti stiamo pensando ma un qualche paesino in provincia di Catanzaro.

Poteva mancare nella nostra top 5 “Andiamo a comandare”? Ovviamente no. Il singolo-tormentone ha i suoi meriti: fa ballare, cantare e divertire i bambini di tre anni, ma onestamente fa schifo. Non è una canzone, è un concentrato di slogan, frasi di Facebook e un giro di synth pseudo EDM lontano da ogni concetto di armonicità. In poche parole è un “prodotto” e Fabio Rovazzi ha offerto questo prodotto a fronte di una domanda (quella dei teenager che passano ore su YouTube a guardare altra gente che gioca con i videogiochi) che grazie al suo intuito – per gli affari sia chiaro, non per l’arte – e alla longa manus dei soliti J-Ax e Fedez è riuscito a soddisfare.

Fare peggio/meglio del tormentone dell’anno era difficile ma per questa missione impossibile servono due simboli nazional-popolari di casa nostra: Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Nei lontani anni Ottanta non erano solo due bionde ballerine con il vizio del canto che allietavano le serate delle famiglie italiane davanti alla TV, ma delle vere e proprie icone amate da donne, uomini e bambini. Tra le due si diceva non corresse buon sangue ma dalle loro dichiarazioni pare fosse solo una rivalità costruita ad arte dalle riviste gossippare con lo zampino del loro scopritore Pippo Baudo. Finalmente nel 2016 dopo tanti dinieghi, le geniali menti della TV di casa nostra sono riusciti a convogliare i “sussulti artistici” (cit.) dell’ex Disco Bambina in uno show proprio con la più amata dagli italiani e dalle cucine Scavolini. Nasce così Nemicamatissima, fantasioso titolo per un programma in due serate in onda su Rai 1, di cui “Tanto tempo ancora” è la sigla intonata naturalmente dalle due ancora biondissime MILF, ops… signore. Bastano pochi secondi per capire che si tratta di un inutile auto-tributo totalmente autocelebrativo costruito su un’accozzaglia di frasi estrapolate da antichi tormentoni come “Cicale”, “Sugar Sugar” o “La notte vola” e frasi prive di senso; se questo non bastasse per modernizzare l’operazione, perché nonostante tutto siamo nel 2016 e non nel 1985, è stato tutto arrangiato come la peggior canzone da autoscontri degli anni 2000.

Per noi era indubbiamente era difficile fare di peggio. Ma prima di lasciarvi vi regaliamo la nostra playlist per non dimenticare questo mirabolante 2016.